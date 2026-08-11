UCR otorga su máximo galardón a Eugenia Zamora, presidenta del TSE

Eugenia Zamora es la primera mujer en ocupar la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones.

La Universidad de Costa Rica (UCR) entregará el Premio Rodrigo Facio Brenes 2026 a la magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como reconocimiento a sus aportes a la ética en el servicio público, la democracia y el respeto a la institucionalidad.

Zamora recibirá la distinción el miércoles 26 de agosto. La comisión dictaminadora fundamentó la decisión en la trayectoria profesional de la jurista y tomando en cuenta que este galardón premia los aportes a la justicia del país y al desarrollo político y social.

En diciembre del 2021, la funcionaria se convirtió en la primera mujer en dirigir el TSE. Anteriormente, había ejercido como vicepresidenta y magistrada propietaria de la institución.

La homenajeada cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica. Tiempo después, realizó estudios de posgrado en Harvard University mediante una beca Fulbright.

De acuerdo con la UCR, durante su carrera en la función pública, la abogada participó en la redacción de leyes clave para el país como la Ley de la Defensoría de los Habitantes, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer y la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Además de su labor institucional, la profesional ejerce la docencia en aulas universitarias. Su enseñanza abarca el derecho electoral, los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

La ceremonia oficial se realizará en la Sede Regional del Caribe. La actividad formará parte de la sesión solemne del Consejo Universitario. El evento conmemorará los 86 años de la casa de enseñanza superior.