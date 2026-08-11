El País

UCR otorga su máximo galardón a Eugenia Zamora, presidenta del TSE

La funcionaria recibirá el galardón por sus aportes a la democracia

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Por Marianela Arias Vilchez
Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones
Eugenia Zamora es la primera mujer en ocupar la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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