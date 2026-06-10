El País

Estudio revela que algoritmos de redes sociales llevan a menores hacia contenido violento en cuestión de minutos

Una investigación simuló el comportamiento de adolescentes y descubrió qué tipo de contenido reciben tras pocos minutos de interacción en las principales redes sociales

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La investigación utilizó avatares adolescentes y detectó que los algoritmos amplificaron contenido de riesgo en pocos minutos de uso.
La investigación utilizó avatares adolescentes y detectó que los algoritmos amplificaron contenido de riesgo en pocos minutos de uso. (ChatGPT /Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCredes socialesTikTokInstagram
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.