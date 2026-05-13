Detrás del Click

Costa Rica usa más TikTok que nunca: nuevo informe revela cómo viven los ticos en las plataformas digitales

La plataforma ya alcanza al 58% de la población adulta y desplaza a Instagram como la segunda app más usada del país

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
TikTok creció 22 puntos en dos años y consolidó un cambio en el consumo digital costarricense.
TikTok creció 22 puntos en dos años y consolidó un cambio en el consumo digital costarricense. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGredes socialesTikTok
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.