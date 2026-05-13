Costa Rica usa más TikTok que nunca: nuevo informe revela cómo viven los ticos en las plataformas digitales

TikTok se consolidó como la red social de mayor crecimiento en Costa Rica. La plataforma pasó de ser utilizada por un 36% de la población en 2023 a un 58% en 2025, un aumento que le permitió desplazar a Instagram y convertirse en la segunda aplicación más usada del país, solo detrás de Facebook.

El dato forma parte del informe Nuestras apps de cada día 2025, elaborado por el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) de la Universidad de Costa Rica. El estudio analiza cómo las personas adultas con teléfono celular en nuestro país usan las plataformas digitales.

TikTok ya no es una red ‘de jóvenes’

El ascenso de TikTok no se limita a cantidad de usuarios; también aumentó la intensidad de uso. Actualmente, un 51% de la población costarricense mayor de 18 años utiliza la aplicación de forma intensa, todos los días o al menos una vez por semana, frente a un 7% de usuarios moderados.

El informe señala además un cambio generacional. TikTok logró “romper la barrera etaria”: las personas entre 18 y 34 años y aquellas entre 35 y 54 años la usan en exactamente la misma proporción. El patrón contrasta con otras redes sociales cuyo consumo continúa más segmentado por edad.

Facebook sigue arriba

Aunque TikTok protagoniza el crecimiento más acelerado, Facebook mantiene el liderazgo absoluto en redes sociales. La plataforma alcanza al 80% de la población y registra un 75% de uso intenso. Su presencia atraviesa prácticamente todos los grupos demográficos, aunque destaca entre personas de 35 a 44 años.

Instagram, en cambio, se estabilizó. La aplicación se mantiene en un 47% de uso general.

El informe también muestra cómo algunas plataformas consolidaron audiencias de nicho. X, antes Twitter, pasó de un 9% de uso en 2023 a un 15% en 2025. LinkedIn también creció: pasó de un 3% en 2023 a un 11% este año, aunque continúa concentrada en un segmento específico.

WhatsApp sigue siendo la aplicación ‘universal’

Fuera de las redes sociales, WhatsApp continúa como la aplicación de mensajería omnipresente en el país. El 96% de la población la utiliza y el 95% lo hace de manera intensa. A diferencia de otras plataformas, el estudio no encontró diferencias estadísticamente significativas según género o lugar de residencia.

Telegram, en contraste, mantiene un uso más específico. La aplicación alcanza al 18% de la población y su consumo se concentra principalmente en personas menores de 35 años con educación secundaria o universitaria.

Las apps ‘vallecentralistas’

El informe cuestiona una de las ideas más repetidas sobre el consumo digital en Costa Rica: que las aplicaciones se usan principalmente en el Valle Central. Los investigadores encontraron que muchas plataformas tienen niveles de uso similares entre zonas urbanas y costeras, siendo WhatsApp el caso más claro.

Sin embargo, sí existe un grupo de aplicaciones altamente concentradas en el Valle Central. Disney+ encabeza la lista: el 84% de sus usuarios reside en esta región. Le siguen LinkedIn (82%), X (80%), plataformas de audio y video como Zoom o Teams (79%), Netflix (78%) e Instagram (76%).

La tendencia también se relaciona con el nivel educativo. Mientras las aplicaciones de mensajería tienen una presencia más transversal, las plataformas de streaming y algunas redes sociales concentran su consumo en personas con educación secundaria y universitaria.

X y LinkedIn muestran las mayores brechas de género

El género no representa una diferencia significativa en la mayoría de plataformas. WhatsApp, Facebook o YouTube tienen patrones de uso relativamente equilibrados.

Pero X sí destaca por una fuerte brecha masculina. El 64% de sus usuarios son hombres y el 36% mujeres. LinkedIn presenta una tendencia similar: 57% de usuarios hombres frente a un 43% de mujeres.

TikTok aparece como el caso inverso. La plataforma es utilizada en mayor proporción por mujeres, una diferencia poco frecuente dentro de las aplicaciones más masivas del país.

YouTube domina el entretenimiento

YouTube se mantiene como el principal espacio digital de entretenimiento en Costa Rica. El 77% de la población utiliza la plataforma y un 61% lo hace de forma intensa.

Netflix lidera el streaming de pago con un 35% de uso, mientras Spotify alcanza al 27%. IPTV, por su parte, registra un 20% de usuarios y destaca por un crecimiento importante en el consumo intenso durante el último año.