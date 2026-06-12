Estudiantes y padres de familia del CTP de Puerto Jiménez protestan por deterioro de instalaciones; clases suspendidas

Estudiantes y padres de familia cerraron el miércoles los portones del CTP de Puerto Jiménez para exigir soluciones a los problemas de infraestructura y saneamiento que afectan al centro educativo.

El Colegio Técnico Profesional (CTP) de Puerto Jiménez suspendió las lecciones para este viernes 12 de junio, dos días después de que estudiantes y padres de familia cerraran los portones de la institución para protestar por el deterioro de la infraestructura y los problemas sanitarios que afectan al centro educativo.

La decisión fue comunicada este viernes por la dirección del colegio, que indicó que la jornada se destinará a una “planificación estratégica” con el personal docente y administrativo para definir las acciones a seguir.

La suspensión ocurre luego de que el miércoles estudiantes, padres de familia y vecinos denunciaran el estado de las instalaciones, incluyendo problemas en las baterías sanitarias, desbordamiento de aguas negras y daños estructurales que, según los manifestantes, se arrastran desde hace varios años.

Ante los cuestionamientos, la dirección y la Junta Administrativa del centro emitieron un comunicado en el que reconocen que la infraestructura requiere atención prioritaria y detallan una serie de gestiones realizadas ante la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública.

Según el documento, en diciembre de 2025 se adjudicó una contratación para el diseño y construcción de nuevas baterías sanitarias, proceso que contempla estudios técnicos, elaboración de planos y especificaciones constructivas. El proyecto tendría que ser entregado en setiembre de 2026.

Además, la institución informó que la DIE incorporaría durante junio una partida por ¢62,6 millones para contratar servicios de ingeniería y arquitectura destinados al diseño preliminar de nuevas obras de infraestructura.

El comunicado también señala que la DIE realizó recientemente una inspección técnica y que se prevé una inversión inferior a ¢100 millones para atender necesidades urgentes mediante trabajos de mantenimiento.

La Nación remitió consultas al MEP para conocer su posición sobre las denuncias realizadas por estudiantes, padres de familia y autoridades locales, así como sobre las acciones previstas para atender los problemas de infraestructura señalados en el CTP de Puerto Jiménez. Se está a la espera de la respuesta.

Lo que dice el alcalde

El alcalde de Puerto Jiménez, Enrique Sánchez, aseguró que el deterioro del centro educativo no es un problema reciente y que responde a años de falta de mantenimiento.

“¿Cómo van a tener una estructura educativa para 600 estudiantes donde el edificio prácticamente está colapsado? Ningún presupuesto alcanza para mantener una infraestructura cuando se deja deteriorar durante tanto tiempo”, afirmó.

El jerarca sostuvo que los servicios sanitarios se encuentran colapsados y advirtió que, aunque existen gestiones en marcha, los procesos administrativos y de contratación impiden una solución inmediata.

“Más allá de que el Gobierno quiera ayudar, esto será un proceso. Hay que elaborar planos y realizar los procedimientos de contratación correspondientes. No es algo que se resuelva de hoy para mañana”, indicó.

Sánchez indicó que este viernes aprovechará la visita de la presidenta Laura Fernández a Puntarenas para plantearle directamente la situación que enfrenta el CTP de Puerto Jiménez y solicitar apoyo para agilizar las gestiones relacionadas con la infraestructura del centro educativo.

Sánchez añadió que incluso se analiza la posibilidad de trasladar temporalmente a los estudiantes a espacios alternativos mientras se realizan las obras, aunque reconoció que actualmente Puerto Jiménez carece de infraestructura suficiente para albergar a cerca de 600 alumnos.

En el comunicado emitido este viernes, la dirección del colegio indicó que una vez concluya la planificación estratégica y se obtenga información más concreta sobre las gestiones con la DIE, se comunicará a estudiantes, padres de familia y personal el plan de acción que seguirá la institución.