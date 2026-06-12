El País

Estudiantes y padres de familia del CTP de Puerto Jiménez protestan por deterioro de instalaciones; clases suspendidas

Dirección del centro informó que este viernes no habrá clases mientras se define un plan de acción

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Por Cristian Mora
Cierran CTP de Puerto Jiménez
Estudiantes y padres de familia cerraron el miércoles los portones del CTP de Puerto Jiménez para exigir soluciones a los problemas de infraestructura y saneamiento que afectan al centro educativo. (Medio regional, Osa Informativo/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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