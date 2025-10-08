Estudiantes protagonizan acto sexual en colegio y compañero publica video

La oficina de prensa del MEP informó sobre las acciones tomadas tras lo ocurrido con los tres estudiantes, menores de edad, involucrados.

Un estudiante del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Upala publicó un video en el que dos compañeros estaban protagonizando un acto sexual en el centro educativo.

Johanna Hernández Orozco, de la Dirección Regional Norte, comentó que tras la publicación de la grabación que involucra a estudiantes de esa institución, se tomaron distintas acciones.

“Se hizo el proceso tanto con los dos estudiantes involucrados, como el estudiante que publicó el video”, comentó Hernández por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Educación Púbica (MEP).

La grabación que no se describirá en esta nota porque involucra a estudiantes menores de edad, circuló en redes sociales semanas atrás. El 1.° de octubre, un supervisor de la dirección regional acudió al colegio para verificar la atención de lo ocurrido.

Según el MEP, cuando el CTP de Upala detectó lo ocurrido tomaron las siguientes acciones:

Activación de protocolos MEP.

Comunicación a dirección.

Reunión con la coordinadora del Departamento de Orientación y la Directora.

Cita a padres de familia.

Reunión con madre de familia de manera individual de cada estudiante.

Denuncia presentada en la Fiscalía de Upala el 01-10-2025.

Denuncia presentada al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Referencia al Ebais de Upala.

“Esto es algo que no quisiéramos que ocurra en ninguna de nuestras instituciones, desde la dirección regional impulsamos la cultura de paz y sana convivencia para todos nuestros centros educativos”, agregó la directora regional.

