El País

Estudiantes enfrentan rezagos al llegar a la U: ‘Pasé de ser el número 1 de la clase en Matemáticas a no ser de los mejores’

Caleb Mora, de 18 años, narra su experiencia como primer ingreso en la universidad, vivencia que admite ha sido compleja debido a falencias de su educación secundaria. Docente de colegio técnico y académico asegura que a los estudiantes se les inculca la memorización y el facilisimo

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Matemáticas, enseñanza de las Matemáticas, aprendizaje de la matemática, carreras STEM, álgebra, pensamiento lógico
Caleb Mora cuenta que mientras estuvo en el colegio tuvo que adquirir muchos conocimientos por su cuenta. En Matemáticas le iba muy bien, sin embargo, al llegar a la universidad topó con una realidad muy diferente. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock/Shutterstock)