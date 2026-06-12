Estudiantes de Puerto Jiménez exigen la intervención de su colegio: ‘Estudiamos con olor a mierda’

Estudiantes del CTP de Puerto Jiménez denunciaron que reciben clases en aulas con humedad, filtraciones y problemas de infraestructura que, según afirman, afectan sus condiciones de aprendizaje.

Durante la protesta realizada el miércoles en el CTP de Puerto Jiménez, estudiantes tomaron la palabra para exponer públicamente las condiciones en las que aseguran reciben lecciones.

En un video difundido durante la manifestación, varios alumnos solicitaron a la presidenta Laura Fernández visitar el centro educativo y conocer de primera mano los problemas que denuncian desde hace años.

“Le pedimos a la señora presidenta que venga aquí a Puerto Jiménez a ver lo que nosotros vivimos día tras día. ¿Por qué? Porque recibimos clases con olor ¿a qué?”, pregunta un estudiante al resto de sus compañeros. Y ellos responden en coro: “a mierda”, según se escucha en un video difundido en redes sociales.

Estudiantes Puerto Jiménez

Los alumnos también señalaron que algunas aulas presentan filtraciones de agua, deterioro estructural y problemas asociados a la humedad.

“Cuando llueve, las aulas se inundan. Los lavamanos también presentan problemas y hay paredes que se están deteriorando”, afirmó otra estudiante.

Además, reclamaron mejoras en espacios utilizados para especialidades técnicas, entre ellas las aulas de contabilidad e instrumentales, las cuales, según indicaron, también presentan daños.

Los jóvenes cuestionaron que se exijan determinadas condiciones académicas y de presentación personal mientras, aseguran, la infraestructura del centro continúa deteriorándose.

“Nos piden reglamentos y uniforme completo, pero el colegio está en mal estado”, manifestó una de las participantes.

Como parte de sus demandas, los estudiantes solicitaron la construcción de nuevas instalaciones o una intervención integral de la infraestructura existente para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje.

Estudiantes y padres de familia cerraron el miércoles los portones del CTP de Puerto Jiménez para exigir soluciones a los problemas de infraestructura y saneamiento que afectan al centro educativo. (Medio regional, Osa Informativo/Cortesía)

Protestas

El miércoles 10 de junio, padres de familia y alumnos cerraran los portones del centro educativo para exigir una solución a los problemas de infraestructura y saneamiento que afectan al colegio.

Tras las protestas, la dirección del CTP de Puerto Jiménez reconoció que la institución enfrenta necesidades de infraestructura y detalló una serie de gestiones que se encuentran en trámite ante la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública.

Entre ellas figura un proyecto para la construcción de nuevas baterías sanitarias y estudios para futuras obras de infraestructura, además de intervenciones de mantenimiento que se encuentran en proceso de planificación.

Por su parte, el alcalde de Puerto Jiménez, Enrique Sánchez, sostuvo que el deterioro del centro educativo no es reciente y aseguró que los problemas se arrastran desde hace al menos diez años.

“¿Cómo van a tener una estructura educativa para 600 estudiantes donde el edificio prácticamente está colapsado? Ningún presupuesto alcanza para mantener una infraestructura cuando se deja deteriorar durante tanto tiempo”, manifestó el jerarca.

Sánchez también señaló que los servicios sanitarios se encuentran colapsados y adelantó que este viernes aprovecharía la visita de la presidenta Laura Fernández a Puntarenas para exponerle directamente la situación del colegio y solicitar apoyo para agilizar las gestiones necesarias.

Mientras tanto, estudiantes insistieron en que las soluciones no pueden seguir postergándose y pidieron al MEP y a la presidenta Fernández visitar el centro educativo para constatar las condiciones denunciadas.