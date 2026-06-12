El País

Estudiantes de Puerto Jiménez exigen la intervención de su colegio: ‘Estudiamos con olor a mierda’

Durante una manifestación, alumnos pidieron a la presidenta Laura Fernández visitar el centro educativo y denunciaron aulas deterioradas y problemas sanitarios

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Por Cristian Mora
CTP Puerto Jiménez
Estudiantes del CTP de Puerto Jiménez denunciaron que reciben clases en aulas con humedad, filtraciones y problemas de infraestructura que, según afirman, afectan sus condiciones de aprendizaje. (Lourdes Batista, Facebook/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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