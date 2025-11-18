Estudiante ingresó con machete a la UCR

Un hombre ingresó con un machete a la Universidad de Costa Rica el viernes 14 de noviembre.

Un estudiante ingresó con un machete a la Universidad de Costa Rica (UCR). La persona fue descubierta el viernes 14 de noviembre en el edificio de Ciencias Sociales, según informaron dos fuentes a La Nación.

Pedro Navarro, Director de Servicios Generales de la UCR, comentó que el joven no utilizó el arma blanca para amenazar a nadie.

“En el momento en el que nos reportan esa situación activamos el protocolo. Tomamos al estudiante, lo traemos, le levantamos la información, le incautamos el machete. No es ningún delito andar un machete de esos, (aunque) la gente se sintió amenazada y vulnerable, pero no andaba amenazando ni haciendo nada con el machete”, dijo.

El funcionario agregó que en ese momento una estudiante manifestó que se sentía acosada, no obstante, comentó que ese tema lo aborda otra instancia.

Navarro comentó que tras lo ocurrido rindieron un informe a la unidad académica y a la Vicerrectoría de Investigación.

¿Incidente está relacionado con amenazas recibidas por la UCR?

Asimismo, afirmó que la presencia del muchacho con el machete no tiene relación con la amenaza de ataque armado que recibieron este fin de semana y que se hizo desde el correo de una estudiante a quien le habrían hackeado la cuenta. Tras la advertencia, la institución no suspendió lecciones, sino que redobló la seguridad.

“Aun no he recibido el informe oficial (del incidente del estudiante), pero no tiene nada que ver con la amenaza”, afirmó Navarro.

Este lunes 18 de noviembre, los funcionarios de seguridad de la Universidad de Costa Rica realizaron una requisa a todos los estudiantes, docentes y demás funcionarios que ingresaron a ese edificio.

Con respecto a esto, Navarro había informado que la revisión estaba relacionada con el tema de la amenaza recibida por email, pues la investigación los llevó a focalizarse en la facultad de Ciencias Sociales.

El 16 de octubre la UCR recibió una primera amenaza de ataque armado, igualmente por correo electrónico, esa vez el remitente afirmó pertenecer al grupo 764.