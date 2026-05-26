Estudiante del TEC gana competencia internacional con sensor biológico para detectar enfermedad de Lyme

Marcel Arrieta integró el equipo latinoamericano que triunfó en una competencia internacional de biología sintética organizada por iGEM.

Marcel Arrieta Fonseca, estudiante de Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica, integró el equipo ganador de la iGEM Startups BioHackathon, una competencia internacional enfocada en el desarrollo de soluciones mediante biología sintética.

El joven de 21 años y oriundo de Birrisito de Paraíso obtuvo, junto con dos compañeras latinoamericanas, el premio Judge’s Choice gracias al proyecto Borelis, un sistema biológico diseñado para detectar la enfermedad de Lyme.

El equipo estuvo conformado por Ximena Romero, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, y Jeancarla Padilla, de la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia.

La propuesta consistió en desarrollar una especie de sensor biológico capaz de identificar si una persona presenta la infección bacteriana causada por Borrelia burgdorferi, bacteria asociada con la enfermedad de Lyme.

Según explicó Arrieta, el sistema utiliza células modificadas a las que incorporaron receptores sintéticos diseñados específicamente para reconocer esa bacteria.

El estudiante detalló que la enfermedad de Lyme se transmite por garrapatas y puede provocar problemas degenerativos crónicos en el cerebro y el corazón.

También señaló que los métodos actuales de detección presentan tasas de error cercanas al 40% y 60%.

De acuerdo con Arrieta, el proyecto desarrolló receptores sintéticos que funcionan como antenas biológicas capaces de detectar la presencia de la bacteria y determinar el estado de la infección. Posteriormente, el sistema genera un estímulo visual para indicar si la persona se encuentra enferma.

Competencia internacional de biología sintética

La iGEM Startups BioHackathon tuvo como objetivo crear soluciones innovadoras para problemas reales mediante biología sintética.

Los proyectos se evaluaron por su base científica y también por la viabilidad de trasladar las propuestas al mundo real mediante transferencia tecnológica y desarrollo de emprendimientos.

La competencia se realizó de manera virtual. Según Arrieta, el formato permitió mayor flexibilidad para el trabajo colaborativo y evitó gastos relacionados con transporte y alojamiento.

El estudiante afirmó que este tipo de experiencias fortalecen la formación profesional porque exponen a los participantes a situaciones reales de trabajo en equipo y desarrollo de habilidades técnicas.

Arrieta indicó que representar al TEC significó un honor y una forma de agradecer a la institución pública que le brindó herramientas para formarse profesionalmente.

También aseguró que el reconocimiento demuestra el potencial de la educación pública costarricense y el talento existente en el país.

Reconocimiento a profesores del TEC

El estudiante realizó una mención especial a Montserrat Jarquín Cordero, directora de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, y al profesor David García Gómez.

Según Arrieta, Jarquín fue una figura de apoyo fundamental durante su formación académica.

Sobre García Gómez, comentó que lo motivó desde antes de ingresar al TEC a involucrarse en el ecosistema de iGEM y en proyectos de biología sintética orientados al beneficio social.

El estudiante recordó que el profesor falleció en 2023, pero afirmó que su legado continúa impulsándolo en su desarrollo profesional.

Por su parte, Jarquín destacó la capacidad y disciplina de Arrieta. La académica afirmó que el estudiante aprovecha cada oportunidad para superar sus metas y consideró que este reconocimiento forma parte de una trayectoria prometedora.

Arrieta indicó que mantiene un interés permanente por la biología sintética y el desarrollo de sistemas vivos basados en principios de inmunología para crear soluciones dirigidas a personas que actualmente no las tienen.