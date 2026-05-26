El País

Estudiante del TEC gana competencia internacional con sensor biológico para detectar enfermedad de Lyme

Proyecto Borealis propone un sistema con células modificadas para identificar la bacteria que causa la enfermedad de Lyme

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Por Jailine González Gómez
Marcel Arrieta integró el equipo latinoamericano que triunfó en una competencia internacional de biología sintética organizada por iGEM.
Marcel Arrieta integró el equipo latinoamericano que triunfó en una competencia internacional de biología sintética organizada por iGEM. (TEC/Divulgación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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