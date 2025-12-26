El País

Estudiante de colegio público logró lo que muy pocos alumnos, en general, consiguen: brilló en admisión de UNA, TEC y UCR

En el examen de la Universidad Nacional sacó la nota maxima de 900 puntos y en la Universidad de Costa Rica y en el Instituto Tecnológico se posicionó dentro de los 10 mejores

Por Fernanda Matarrita Chaves
Sebastián Madrigal Umaña logró ubicarse en la novena posición del top 10 de las mejores notas del examen de admisión de la UCR.
Sebastián Madrigal Umaña logró ubicarse en la novena posición del top 10 de las mejores notas del examen de admisión de la UCR, en el sétimo del TEC y recientemente se anunció que fue uno de los 12 estudiantes en obtener la nota máxima en la prueba de aptitud de la UNA. (Cortesía/Cortesía)







