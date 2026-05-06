Estudiante costarricense Sebastián Meléndez realizará pasantía en el mayor laboratorio científico del mundo

Estudiante de Ingeniería de la UCR realizará pasantía en el CERN en 2026 con beca de la Academia Nacional de Ciencias.

La formación científica costarricense volverá a tener presencia en uno de los centros de investigación más importantes del planeta. Sebastián Meléndez Carmona, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica, realizará una pasantía en la Organización Europea para la Investigación Nuclear gracias a una beca otorgada por la Academia Nacional de las Ciencias.

La experiencia internacional se desarrollará entre junio y agosto de 2026, periodo en el que el joven participará en el Summer Student Programme del CERN, ubicado entre Francia y Suiza.

Meléndez indicó que esta oportunidad representa un paso importante para su crecimiento académico y profesional. También destacó el valor de representar a Costa Rica y a la UCR en un entorno científico de alcance mundial.

“Esta oportunidad significa mucho a nivel profesional y laboral, ya que me permitirá conocer personas de distintas culturas, así como metodologías de trabajo diferentes a las que se suelen ver acá. Además, es un orgullo poder representar a la Universidad de Costa Rica y al país. Mi mensaje para otros jóvenes es que, con esfuerzo, resiliencia y deseos de aprender, se pueden lograr grandes cosas”, expresó el joven.

El estudiante aseguró que la educación superior pública fortaleció habilidades clave para asumir este reto, entre ellas el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el liderazgo.

Estudiante de Ingeniería costarricense realizará pasantía en el CERN

Actualmente cursa la licenciatura en Ingeniería Mecánica y participará en proyectos relacionados con física, ingeniería y computación avanzada. Además, colaborará con equipos experimentales del CERN en investigaciones de alto nivel.

Como parte del programa, el joven asistirá a conferencias impartidas por especialistas internacionales, además de talleres y recorridos por laboratorios y salas de control del complejo científico.

Meléndez afirmó que la experiencia le permitirá conocer nuevas metodologías de trabajo y compartir con personas de distintas culturas. También señaló que espera traer al país conocimientos e ideas aplicables al desarrollo de innovaciones en Costa Rica.

El estudiante se convirtió en el primer alumno de Ingeniería Mecánica de la UCR en obtener la Beca NIC Costa Rica–CERN. En total, nueve estudiantes de la universidad han participado en este programa en años anteriores, principalmente de carreras como Física e Ingeniería Eléctrica.

La iniciativa busca fortalecer el intercambio académico y promover la participación de estudiantes costarricenses en proyectos científicos de alcance internacional.