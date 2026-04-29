Estudiante de ingeniería costarricense realizará pasantía en el CERN, el mayor laboratorio de física del mundo: ‘Esta oportunidad significa mucho’

Estudiante de Ingeniería de la UCR realizará pasantía en el CERN en 2026 con beca de la Academia Nacional de Ciencias.

Un estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) participará en una pasantía en la Organización Europea para la Investigación Nuclear entre junio y agosto de 2026, tras obtener una beca de la Academia Nacional de las Ciencias. La experiencia se desarrollará en el principal laboratorio de física del planeta.

La oportunidad internacional permitirá a Sebastián Meléndez Carmona integrarse a equipos científicos de alto nivel durante dos meses. El programa forma parte del Summer Student Programme del CERN, ubicado en la frontera entre Francia y Suiza.

“Esta oportunidad significa mucho a nivel profesional y laboral, ya que me permitirá conocer personas de distintas culturas, así como metodologías de trabajo diferentes a las que se suelen ver acá. Además, es un orgullo poder representar a la Universidad de Costa Rica y al país. Mi mensaje para otros jóvenes es que, con esfuerzo, resiliencia y deseos de aprender, se pueden lograr grandes cosas”, expresó el joven.

El estudiante cursa la Licenciatura en Ingeniería Mecánica y accedió a la pasantía mediante la Beca NIC Costa Rica–CERN 2026. La iniciativa busca fortalecer la formación de talento nacional en áreas como física, ingeniería y computación avanzada.

Durante su estancia, el joven trabajará en proyectos reales de investigación dentro de equipos experimentales. Según explicó, la experiencia facilitará el contacto con metodologías distintas y con profesionales de diversas culturas.

Meléndez también participará en conferencias especializadas y talleres, impartidos por científicos de trayectoria internacional. El programa incluye recorridos por laboratorios, salas de control y otras áreas restringidas del complejo.

Estudiante de Ingeniería costarricense realizará pasantía en el CERN

El estudiante atribuyó este logro a la formación académica recibida en la educación superior pública costarricense. Destacó habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el liderazgo como elementos clave en su desarrollo.

Además, consideró que la experiencia aportará conocimiento aplicable al país, con el objetivo de impulsar soluciones e innovaciones en beneficio de la sociedad costarricense.

Meléndez se convirtió en el primer estudiante de Ingeniería Mecánica de la UCR en obtener esta beca y el noveno en la institución en lograrla. En años anteriores, estudiantes de Física e Ingeniería Eléctrica participaron en este programa con apoyo de la Academia Nacional de Ciencias.

Este tipo de iniciativas fortalece la vinculación internacional de la academia costarricense y abre oportunidades para el desarrollo científico del país.