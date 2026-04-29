Estudiante de ingeniería costarricense realizará pasantía en el CERN, el mayor laboratorio de física del mundo: ‘Esta oportunidad significa mucho’

Un estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) participará en una pasantía en la Organización Europea para la Investigación Nuclear entre junio y agosto de 2026, tras obtener una beca de la Academia Nacional de las Ciencias. La experiencia se desarrollará en el principal laboratorio de física del planeta.
La oportunidad internacional permitirá a Sebastián Meléndez Carmona integrarse a equipos científicos de alto nivel durante dos meses. El programa forma parte del Summer Student Programme del CERN, ubicado en la frontera entre Francia y Suiza.
“Esta oportunidad significa mucho a nivel profesional y laboral, ya que me permitirá conocer personas de distintas culturas, así como metodologías de trabajo diferentes a las que se suelen ver acá. Además, es un orgullo poder representar a la Universidad de Costa Rica y al país. Mi mensaje para otros jóvenes es que, con esfuerzo, resiliencia y deseos de aprender, se pueden lograr grandes cosas”, expresó el joven.
El estudiante cursa la Licenciatura en Ingeniería Mecánica y accedió a la pasantía mediante la Beca NIC Costa Rica–CERN 2026. La iniciativa busca fortalecer la formación de talento nacional en áreas como física, ingeniería y computación avanzada.
Durante su estancia, el joven trabajará en proyectos reales de investigación dentro de equipos experimentales. Según explicó, la experiencia facilitará el contacto con metodologías distintas y con profesionales de diversas culturas.
Meléndez también participará en conferencias especializadas y talleres, impartidos por científicos de trayectoria internacional. El programa incluye recorridos por laboratorios, salas de control y otras áreas restringidas del complejo.
El estudiante atribuyó este logro a la formación académica recibida en la educación superior pública costarricense. Destacó habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el liderazgo como elementos clave en su desarrollo.
Además, consideró que la experiencia aportará conocimiento aplicable al país, con el objetivo de impulsar soluciones e innovaciones en beneficio de la sociedad costarricense.
Meléndez se convirtió en el primer estudiante de Ingeniería Mecánica de la UCR en obtener esta beca y el noveno en la institución en lograrla. En años anteriores, estudiantes de Física e Ingeniería Eléctrica participaron en este programa con apoyo de la Academia Nacional de Ciencias.
Este tipo de iniciativas fortalece la vinculación internacional de la academia costarricense y abre oportunidades para el desarrollo científico del país.