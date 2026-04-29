El País

Estudiante de ingeniería costarricense realizará pasantía en el CERN, el mayor laboratorio de física del mundo: ‘Esta oportunidad significa mucho’

Un estudiante costarricense llevará su formación académica a uno de los centros científicos más avanzados del planeta

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Por Silvia Ureña Corrales
Estudiante de Ingeniería de la UCR realizará pasantía en el CERN en 2026 con beca de la Academia Nacional de Ciencias.
Estudiante de Ingeniería de la UCR realizará pasantía en el CERN en 2026 con beca de la Academia Nacional de Ciencias. (UCR/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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