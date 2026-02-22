Estos son todos los centros educativos que el MEP ha cerrado desde el 2022 por baja matrícula

Desde el 2013, el MEP ha cerrado 124 centros educativos. Desde el 2022, 31.

Treinta y un centros educativos fueron cerrados entre el 2022 y el 2025 debido a baja matrícula. Sin embargo, la cifra es mucho mayor si se toman en cuenta los datos desde el 2013: en 13 años, un total de 124 instituciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) quedaron fuera de funcionamiento.

La Nación solicitó el nombre y ubicación de todas estas escuelas y colegios; sin embargo, la respuesta recibida contiene los datos de los 31 cierres más recientes que presentaron matrícula nula; se ubican en San José, Cartago, Puntarenas, Limón, Guanacaste y Alajuela. Todos los puede consultar en la tabla adjunta.

A inicios de febrero, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, comentó que los cierres se deben a la baja matrícula, lo que atribuye a un fenómeno demográfico.

El jerarca afirmó que, tras los cierres, los docentes han sido reubicados y se compromete a que no despedirán a ninguno. Recientemente, anunció que harán cambios en los rangos de matrícula, lo que permitirá que los grupos de estudiantes sean menores.

“Cuando hay menos estudiantes, hacemos grupos más pequeños”, dijo días atrás.