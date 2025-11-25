El País

Estos son los cursos gratuitos del INA: fechas, lugares y cómo inscribirse

Descubra cuáles son los cursos gratuitos del INA en turismo, agro, tecnología y más, cómo inscribirse y qué requisitos debe cumplir para aprovecharlos

Por Silvia Ureña Corrales
INA Centro de Formación Profesional San Ramón CAPTURA DE VIDEO DEL INA
Son 20 cursos y grupos del INA en 2025 y 2026, en turismo, agro, tecnología, diseño, servicios, salud y madera, con matrícula entre noviembre de 2025 y enero de 2026.







