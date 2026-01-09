Estos serán los uniformes obligatorios para el 2026: vea cuáles requisitos aplican para preescolar, escuela y colegio

El MEP confirmó que a partir de este 2026 el uso del nuevo uniforme será obligatorio.

A partir de este 2026, los estudiantes de Costa Rica deben utilizar el nuevo uniforme de manera obligatoria. Infantes, escolares y colegiales tienen que asistir con la novedosa indumentaria a partir del 23 de febrero, día en el que inicia el curso lectivo.

La novedad principal para este 2026 está en el cambio del uniforme para los escolares, además, hay otras variaciones, entre ellas la autorización de que todos los estudiantes acudan con tenis de colores específicos a lecciones y que los alumnos de territorios indígenas puedan asistir a clases usando sus vestidos tradicionales.

A finales del 2023, el Consejo Superior de Educación (CSE) definió cómo debían ser los nuevos uniformes. Los años 2024 y 2025 fueron de transición, ya este 2026 si es obligatorio que los alumnos asistan a los centros educativos utilizando la indumentaria renovada.

Los nuevos uniformes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) detalló cómo son los uniformes permitidos para este 2026.

Uniformes para preescolar

El uniforme consta de una camiseta básica de color celeste con cuello en V y mangas y ruedo con costura doble. El escudo de la institución debe ir al frente del lado izquierdo.

La vestimenta inferior debe ser una pantaloneta de color azul con pretina elástica, doble costura y con bolsillo trasero al lado derecho. Las niñas pueden llevar enagua-pantalón.

En periodos de frío, las niñas y los niños pueden utilizar un buzo deportivo con bolsillo trasero del lado derecho y un suéter estilo sudadera, con cremallera, dos bolsas al frente y gorro. Ambas prendas tienen que ser de color azul oscuro.

Con respecto al calzado, los zapatos deben ser tenis de color negro o azul oscuro y las medias azules.

En los días soleados, pueden llevar una gorra azul oscuro.

El bulto o bolsito no es requerido.

Uniformes para escolares

Los niños y niñas deben usar camisa blanca tipo polo unisex con el escudo de la institución estampado o bordado al frente y al lado izquierdo.

El pantalón para los niños debe ser largo o corto hasta la rodilla. En el caso de las niñas pueden usar pantalones largos o enagua-pantalón.

En cuanto al calzado escolar, los estudiantes tienen varias opciones, pueden llevar zapatos negros, tenis blancos, negros o azules: se permite que tengan detalles en otros colores . Además, en áreas vulnerables a inundaciones o terrenos complejos, es admitido asistir a clases con botas de hule.

. Además, en áreas vulnerables a inundaciones o terrenos complejos, es admitido asistir a clases con botas de hule. En sexto grado, los estudiantes pueden usar camisa tipo polo de un color distinto.

Uniformes para colegiales