Estos serán los uniformes obligatorios para el 2026: vea cuáles requisitos aplican para preescolar, escuela y colegio

El MEP autorizó asistir a clases con tenis y otros tipos de calzado

Por Fernanda Matarrita Chaves
Utiles y uniformes para el nuevo curso lectivo
El MEP confirmó que a partir de este 2026 el uso del nuevo uniforme será obligatorio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







MEPCurso lectivo 2026
