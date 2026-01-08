Ministro de Educación confirma nuevo uniforme para este 2026: así debe ser

A partir de este 2026, el uso del nuevo uniforme será obligatorio. Las tradicionales camisas de botones quedaron atrás.

Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, confirmó que a partir de este 2026 los estudiantes deben utilizar solamente el nuevo uniforme que se definió a finales del 2023, pero que será obligatorio hasta este año.

“Se había dado un transitorio de dos años (2024 y 2025) en el que podían usar el nuevo uniforme o el viejo. Ya para el 2026 se acabó el transitorio”, confirmó el jerarca, a quien se le consultó si había impulsado algún cambio con relación a esto tras asumir el ministerio en febrero del 2025.

A finales del 2023, el Consejo Superior de Educación (CSE) definió cómo debían ser los nuevos uniformes, indumentaria que se cambiaba con la “intención” de mayor adaptación “al clima, la comodidad, la igualdad, la concentración en el aprendizaje, la seguridad y salud de los estudiantes”.

Esta nueva indumentaria fue aprobada por el acuerdo AC-CSE-352-41-2023, del CSE.

¿Cómo es el nuevo uniforme?

Los cambios principales aplicarán para estudiantes de primaria: el nuevo uniforme para los escolares consiste en camisa tipo polo de color blanco, con cuello camisero con tres botones al frente. Es necesario que tenga el escudo del centro educativo bordado o estampado a la altura del pecho, al lado izquierdo.

En cuanto al pantalón, los niños pueden llevar uno largo o corto a la altura de la rodilla, acompañado de una faja. Mientras que las niñas pueden optar por pantalón largo o enagua-pantalón.

Los estudiantes pueden usar zapatos negros o tenis de color blanco, negro, gris o azul, o botas de hule en áreas vulnerables a inundaciones o terrenos complejos. Las medias pueden ser azules o negras.

En sexto grado, señala el MEP, se permitirá utilizar una camisa tipo polo de un color distintivo.

En el caso de estudiantes en territorios indígenas, se permitirá el uso opcional del vestido tradicional propio de la cultura indígena (sombrero, camisa, pantalón, vestido y otros accesorios tradicionales).

Además, según lo detallado por el MEP en su sitio web, pueden asistir descalzos o con zapatos, botas de hule o sandalias.

Este 2026, el curso lectivo iniciará el 23 de febrero.

Otros cambios

En el caso de secundaria, detalla la reforma al Reglamento de Uniforme Oficial en las instituciones educativas públicas, los colegiales deberán utilizar zapatos negros, tenis de color blanco, negro, azul o gris, botas de hule en áreas vulnerables a inundaciones o terrenos complejos.

El uniforme de preescolar continuará siendo el mismo, pues la nueva indumentaria se actualizó en el 2020 y consiste en una camiseta de color celeste con cuello en V y pantaloneta azul con pretina elástica.