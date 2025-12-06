El País

Estos 9 cantones son las primeras ciudades compasivas de Costa Rica

En tan solo tres años, se pasó de uno a nueve cantones que hoy tienen proyectos para cuidar a enfermos terminales vulnerables

Por Ángela Ávalos Rodríguez
El modelo de Ciudades Compasivas parte de la premisa de que toda persona tiene derecho a una muerte digna, con cuidados, confort y amor.
El modelo de Ciudades Compasivas parte de la premisa de que toda persona tiene derecho a una muerte digna, con cuidados, confort y amor. (Shutterstock /Shutterstock)







Ciudades compasivasFundación Partir con DignidadCoopenaeCuidados PaliativosPersonas adultas mayores
Ingresó a La Nación en 1993. Cubre salud. Graduada de la UCR, máster de la Universidad Complutense, con formación en CDC y NIH, entre otros. Redactora del Año de La Nación 1998, premio SIP 1997, Premio Nacional de Periodismo de Salud OPS 2002, Premio Cámara Costarricense de la Salud 2022. Coautora de Comunicación, palanca para la acción en salud.

