Esto dice el MEP tras casos reiterados de ‘bullying’ y violencia en Liceo Laboratorio de Liberia

Dos padres de familia que han presentado denuncias penales por casos de 'bullying', afirman que las autoridades del Liceo Laboratorio de Liberia no habrían actuado ante las agresiones físicas contra los colegiales.

La Dirección Regional de Educación (DRE) de Liberia del Ministerio de Educación Pública (MEP) se refirió a los hechos recientes de violencia y bullying en el Liceo Laboratorio de Liberia que dos padres de familia dieron a conocer.

Ambos padres presentaron denuncias penales contra estudiantes del colegio por aparentes agresiones físicas a sus hijos y además narraron a La Nación las supuestas situaciones de bullying que se presentaron. Los padres, entre ellos el abogado Alex Soto, afirmaron la inacción del colegio e indicaron que el colegio no pasa de hacer actas en las que describe la situación.

Tras dos consultas de este medio, la oficina de prensa del MEP remitió una respuesta de la DRE de Liberia en la que se indica que la administración del colegio activó las pautas ante la situación de violencia presentada por estudiantes.

El 4 de agosto, según narran los papás, un grupo de estudiantes habría molestado a sus hijos e instado a que pelearan; los alumnos se habrían defendido de los ataques. En videos compartidos por Soto, se ve cómo los jóvenes se enfrentaban a golpes y uno de ellos fue golpeado con una silla de madera. A raíz de este evento, los padres presentaron denuncias penales.

Según la DRE, esa vez se llamó al 911, separaron a los estudiantes y fueron llevados a la dirección donde se realizaron actas.

“Las pautas fueron activadas y las actas se llevaron tanto a Fiscalía como a al patronato Nacional de la Infancia (PANI). Además, se envió oficio al Departamento de Asesorías Pedagógicas solicitando intervención del Equipo Técnico Itinerante Regional y solicitud de ayuda al PANI, Contraloría de Servicios Estudiantiles del MEP, Ministerio de Salud (por recomendación de las orientadoras) y Derechos Estudiantiles”, dice la respuesta.

Según la DRE, el colegio ha permanecido vigilante y ha realizado recorridos administrativos. No obstante, los padres afirmaron que no enviaban a sus hijos a clase porque el acoso escolar continuaba.

“No es posible que una institución se arrodille ante los estudiantes”, dijo el otro padre que solicitó el resguardo de su identidad.

Dos padres de familia han denunciado penalmente a estudiantes del Liceo Laboratorio de Liberia luego de que sus hijos fueran supuestamente agredidos. (Generado por IA/Generado por IA)

PANI dice que colegio no activó protocolos a tiempo

Además de las denuncias penales contra los colegiales, Soto presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Educación Pública por acoso escolar reiterado y omisión del deber de protección. En la misma solicitó medidas urgentes de protección. El documento también fue dirigido al Patronato Nacional de la Infancia y la Defensoría de los Habitantes.

Tras la denuncia, el PANI envió un oficio pidiendo cuentas al colegio sobre las medidas de protección implementadas para resguardar a los estudiantes que habrían sido agredidos. Además, ordenó a la dirección implementar acciones para que haya cero interacción “entre los agresores y las víctimas”.

El documento del Patronato señala que en el centro educativo no se activaron oportunamente y efectivamente los protocolos de contención y que por ello culminó en la agresión física del 4 de agosto, cuando un estudiante fue golpeado con una silla.