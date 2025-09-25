Este viernes podrá recibir una valoración cardiovascular gratuita en Cartago

Este viernes 26 de setiembre, las personas interesadas podrán acceder a una valoración cardiovascular gratuita en el centro de Cartago. La feria de salud se realizará de 8 a. m. a 1 p. m., en el bulevar 29 de octubre, ubicado al costado este del Palacio Municipal.

La actividad se organiza en conmemoración del Día Mundial del Corazón. Cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Cartago, la Asociación Costarricense del Corazón y Rehabilitación Cardiovascular (Asocoreca) y el Hospital Max Peralta. El objetivo principal es promover el cuidado del corazón mediante chequeos médicos preventivos y educación en salud.

Durante la feria se ofrecerán tomas de signos vitales, medidas antropométricas, evaluaciones de peso, talla y movilidad, así como un análisis del riesgo cardiovascular individual.

En los casos necesarios, también se realizarán electrocardiogramas, con el fin de detectar posibles antecedentes o condiciones cardíacas que requieran atención médica.

Los organizadores informaron que la actividad está abierta a todo público, incluso si no se encuentra asegurado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los únicos requisitos para participar son asistir con ropa cómoda y evitar el uso de joyería u otros accesorios metálicos.

Esta iniciativa busca fomentar hábitos saludables y la prevención de enfermedades cardiovasculares, que figuran entre las principales causas de muerte a nivel mundial.

De acuerdo con datos de la CCSS, en 2023 se realizaron más de 10 millones de consultas médicas relacionadas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y cardiopatías isquémicas.

Además, según la Encuesta de Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular de 2022, el 37,2% de los adultos costarricenses presenta hipertensión, lo que la posiciona como el principal factor de riesgo para padecimientos cardíacos y cerebrovasculares.