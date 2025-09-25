El País

Este viernes podrá recibir una valoración cardiovascular gratuita en Cartago

Feria médica se realizará de 8 a. m. a 1 p. m. en el bulevar 29 de octubre, en el centro de Cartago

Por Damián Arroyo C.
Feria de salud en Cartago brindará valoraciones cardíacas gratuitas este viernes 26 de setiembre.
Feria de salud en Cartago brindará valoraciones cardíacas gratuitas este viernes 26 de setiembre. (Canva/Canva)







