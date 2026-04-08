Este será el próximo fin de semana largo del 2026: revise cuándo caerá

El próximo fin de semana largo del 2026 será del 1 al 3 de mayo, gracias al feriado del Día del Trabajador.

El calendario del 2026 define con anticipación los periodos de descanso más esperados por las personas trabajadoras. Entre ellos, los fines de semana largos destacan por su impacto en la planificación de viajes, actividades familiares y operaciones comerciales.

Tras los primeros meses del año, el próximo descanso extendido llegará en mayo, impulsado por la coincidencia de un feriado con el cierre de semana. Esto ocurre pese a que el siguiente feriado en el calendario es el 11 de abril, ya que caerá el sábado y no se trasladará a lunes.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

El próximo fin de semana largo del 2026 se formará con el Día del Trabajador, que se celebrará el viernes 1 de mayo.

Al unirse con el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, se generará un periodo de tres días consecutivos de descanso para una parte importante de la población.

El cierre del año también ofrecerá una pausa con Navidad, el viernes 25 de diciembre, que generará otro fin de semana largo.

Condición de pago del feriado

El 1 de mayo es un feriado de pago obligatorio, según el Código de Trabajo. Las personas trabajadoras reciben el salario del día aunque no laboren.

Si deben trabajar, el patrono está obligado a reconocer un pago doble. En caso de horas extra, estas se cancelan con un recargo adicional conforme a la normativa laboral.

Los fines de semana largos suelen generar un aumento en la movilización interna, especialmente hacia destinos turísticos. Sectores como hospedaje, transporte y comercio ajustan horarios y operaciones ante el incremento en la demanda.

Por esta razón, tanto empresas como personas trabajadoras suelen planificar con anticipación este tipo de fechas.

El 2026 tendrá pocas oportunidades de fines de semana largos, debido a la distribución de los feriados.

Estos son los feriados que restan en el 2026

Tras el feriado de abril, el calendario aún incluye varias fechas clave distribuidas en el resto del año.

Listado de feriados que quedan