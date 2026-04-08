El País

Este será el próximo fin de semana largo del 2026: revise cuándo caerá

El calendario del 2026 ya define cuándo será el próximo fin de semana largo. Conozca la fecha, su impacto laboral y cómo se aplican las reglas de pago

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Por Silvia Ureña Corrales
Listado de feriados oficiales y no obligatorios en Costa Rica para el segundo semestre del 2025, según la legislación laboral vigente.
El próximo fin de semana largo del 2026 será del 1 al 3 de mayo, gracias al feriado del Día del Trabajador. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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