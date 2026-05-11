Este será el próximo feriado del 2026: revise cuándo caerá

El siguiente feriado del 2026 será el 25 de julio, Día de la Anexión del Partido de Nicoya, y caerá en sábado.

El calendario de 2026 continúa avanzando con varias fechas de descanso distribuidas durante el año. Aunque mayo dejará uno de los pocos fines de semana largos del periodo, el siguiente feriado llegará casi dos meses después y coincidirá con sábado.

La distribución de los feriados en el 2026 reducirá las oportunidades de descanso extendido, debido a que varias de las fechas oficiales caerán durante fines de semana.

Cuál será el próximo feriado

Tras el feriado, celebrado el viernes 1 de mayo, la siguiente fecha libre será la Anexión del Partido de Nicoya, que se conmemorará el sábado 25 de julio.

Este feriado es de pago obligatorio, conforme al Código de Trabajo.

Al coincidir con sábado, la fecha no permitirá un descanso adicional para gran parte de las personas trabajadoras. Además, el feriado no se trasladará a lunes, debido a que la legislación vigente mantiene las celebraciones en su día oficial.

Pese a esto, sectores como comercio, turismo y servicios suelen ajustar horarios y operaciones durante estas fechas.

Qué implica para las personas trabajadoras

En los feriados de pago obligatorio, las personas trabajadoras reciben el salario del día aunque no laboren. Si deben trabajar, el patrono está obligado a reconocer un pago doble.

Estos son los feriados que faltan en el 2026