El País

Este será el próximo feriado del 2026: revise cuándo caerá

Varios feriados del 2026 caerán durante fines de semana, pero aún quedan algunas fechas clave para quienes esperan descansos y jornadas libres en el segundo semestre del año

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Por Silvia Ureña Corrales
Un feriado en viernes permitirá a los costarricenses tener un nuevo fin de semana largo en agosto
El siguiente feriado del 2026 será el 25 de julio, Día de la Anexión del Partido de Nicoya, y caerá en sábado. (Canva /Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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