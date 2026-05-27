Este país de Centroamérica se prepara para estrenar un tren eléctrico

El Incofer ejecutará el proyecto, financiado por organismos internacionales y respaldado por garantía soberana.

La firma de una nueva ley permitirá financiar el proyecto del nuevo tren eléctrico TIBI, una obra ferroviaria que busca transformar el transporte público y reducir la congestión vial en la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica.

El Gobierno de Costa Rica firmó el 25 de mayo la ley durante la conferencia de prensa semanal, según informó el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). La institución señaló que el proyecto garantiza los recursos necesarios para avanzar con el sistema ferroviario eléctrico.

La iniciativa contempla un financiamiento de $800 millones para infraestructura, sistemas y trenes. Los recursos provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Verde del Clima y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El proyecto ferroviario abarcará 52 kilómetros de vía y conectará Alajuela, Heredia, San José y Cartago mediante dos líneas principales. También incluye 26 estaciones nuevas, la rehabilitación de cuatro terminales existentes y la incorporación de 28 trenes nuevos.

El nuevo sistema funcionará con frecuencias de hasta 10 minutos en horas pico entre semana y de 15 minutos durante fines de semana y días no laborables. Además, el plan contempla pasos a desnivel, electrificación completa de las vías y nuevas conexiones hacia Alajuela y Paraíso.

Actualmente, el sistema ferroviario moviliza más de 3,6 millones de pasajeros al año y opera con limitaciones de capacidad debido al uso de una sola vía y trenes remanufacturados. El Incofer indicó que la modernización permitirá ampliar horarios, mejorar tiempos de viaje y ofrecer un servicio más continuo.