El País

Este país de Centroamérica se prepara para estrenar un tren eléctrico

La firma de una nueva ley asegura el financiamiento de un proyecto ferroviario que busca transformar la movilidad urbana, reducir congestionamientos y conectar miles de pasajeros

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Por Silvia Ureña Corrales
El Incofer ejecutará el proyecto, financiado por organismos internacionales y respaldado por garantía soberana.
El Incofer ejecutará el proyecto, financiado por organismos internacionales y respaldado por garantía soberana. (Incofer /Incofer)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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