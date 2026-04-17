El País

Este lunes arrancan obras en ruta entre Aguas Zarcas y Los Chiles: conductores tendrán paso regulado

Trabajos en tramo entre Aguas Zarcas y Los Chiles contemplan carril adicional, aceras y mejoras en drenajes para mayor seguridad vial

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Por Damián Arroyo C.
Intervención en RN 250 iniciará este lunes. Incluye tres carriles, obras pluviales y paso regulado en sectores clave del norte del país.
Intervención en RN 250 iniciará este lunes. Incluye tres carriles, obras pluviales y paso regulado en sectores clave del norte del país. (MOPT/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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