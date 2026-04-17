Este lunes arrancan obras en ruta entre Aguas Zarcas y Los Chiles: conductores tendrán paso regulado

Intervención en RN 250 iniciará este lunes. Incluye tres carriles, obras pluviales y paso regulado en sectores clave del norte del país.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) iniciarán este lunes trabajos de intervención vial en el sector conocido como La Caporal, sobre la Ruta Nacional 250, entre Aguas Zarcas y Los Chiles.

Según el Conavi, las obras abarcan un tramo de 1.650 metros y forman parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).

Entre las principales intervenciones se contempla la mejora de cruces sobre ríos y quebradas, así como la sustitución y reconstrucción de alcantarillas. Estas acciones pretenden optimizar el flujo de aguas y reducir riesgos asociados a las lluvias.

La institución agregó que el diseño incluye una sección vial de tres carriles. Habrá un carril por sentido y un carril adicional exclusivo para ascenso hacia Aguas Zarcas. También se incorporará la construcción de aceras.

Las labores iniciales se concentrarán en dos puntos específicos, el primero corresponde a trabajos pluviales en una quebrada cercana a la empresa Mamirmi, en las cercanías de Los Chiles y el segundo se ubica en el sector conocido como Y Griega, próximo a Aguas Zarcas, donde se avanzará con el tercer carril.

En ambos sectores se realizarán excavaciones, lo que obligará a mantener el paso regulado a un solo carril. Esta condición se mantendrá hasta que las obras permitan habilitar el tránsito normal.

Las autoridades indicaron que el objetivo del proyecto es prevenir afectaciones por lluvias, mejorar el manejo de aguas y aumentar la seguridad vial en este corredor estratégico del norte del país.