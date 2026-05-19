El País

Este es el proceso para nombrar al nuevo director del OIJ: paso a paso

Este lunes 18 de mayo, la Corte Plena destituyó a Randall Zúñiga como director de la Policía Judicial

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Por Sebastián Sánchez
Allanamiento Caso Estrella
Allanamiento en Alajuela 23-04-26, Caso Estrella por investigacion de asesinato (Esteban Bermudez/Ebermudez)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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