Este es el proceso para nombrar al nuevo director del OIJ: paso a paso

Luego de la destitución de Randall Zúñiga López como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se activará el proceso para designar al nuevo jerarca.

La Corte Plena le revocó el nombramiento a Zúñiga, por unanimidad, este lunes 18 de mayo, al considerar que el jefe policial incurrió en una falta gravísima, específicamente por la afectación a la imagen del Poder Judicial y la divulgación de información confidencial.

Según las investigaciones preliminares, Zúñiga habría compartido con varias mujeres información sensible sobre reuniones con altos mandos, participación en futuros allanamientos y ubicación de estos en tiempo real.

¿Quiénes son los encargados de escoger un director del OIJ?

Según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 12, los 22 magistrados de la Corte Plena son los encargados de seleccionar al director general del OIJ. La última elección fue en el 2023, con la designación de Zúñiga.

Los 22 magistrados de la Corte Plena son el órgano encargado de nombrar y destituir al director del OIJ. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cuándo se inicia el proceso y cuánto tardará?

La Corte no adelantó cuándo iniciará el proceso, pero sí aclaró que al frente del OIJ, continuará Michael Soto de forma interina.

El proceso puede tardar varios meses. En el 2015, pasaron casi cinco meses entre la jubilación del entonces director general, Francisco Segura (el 30 de junio) y la elección de su sucesor (el 23 de noviembre).

En el último proceso, el exdirector de la Policía Judicial, Walter Espinoza, falleció en el ejercicio de su cargo el 2 de noviembre del 2022. Fue hasta el 28 de agosto del 2023 que se designó a Zúñiga como sucesor.

¿Cuáles son los requisitos?

Según el artículo 12 de la Ley del OIJ, se requiere ser costarricense y abogado.

Se debe tener al menos una licenciatura en Derecho y estar incorporado al Colegio de Abogados, además de experiencia relacionada con el puesto.

Randall Zúñiga fue director del OIJ hasta este 18 de mayo. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cuáles son los pasos?

La Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial es la encargada de publicar el concurso. En esta fase todos los interesados pueden enviar su currículum, pero la lista se reduce luego de que los magistrados descartan a los que no cumplen los requisitos mínimos.

Entre los aspirantes que quedan, la Corte otorga una calificación con base en su experiencia y logros académicos. Posteriormente, la Comisión de Nombramientos entrevista a cada uno, lo que les suma puntos de acuerdo con su desempeño.

Esta misma Comisión luego recomendará una nómina reducida de candidatos al resto de los magistrados.

De esta nómina, la Corte elegirá al próximo director general. La elección sigue un sistema similar a la de presidente de Corte y fiscal general: uno de los candidatos debe alcanzar 12 votos por parte de los magistrados para ganar.

De no haber un ganador en primera ronda, se seguirá votando las rondas que sean necesarias hasta que alguien alcance los votos requeridos. En el 2023, Zúñiga fue nombrado con 20 votos de 21 posibles.

¿Cuántos años dura el nombramiento?

A diferencia del presidente de la Corte y el fiscal general, cuyos nombramientos duran cuatro años, el director general del OIJ tiene nombramiento indefinido. Quien ocupó el cargo por más tiempo fue Jorge Rojas Vargas, por 11 años, entre el 2001 y el 2012.

Esto también implica que, tras la destitución también se pierde la plaza en propiedad que tenía previo a su elección.