Lotería Nacional, estos son los números ganadores de este domingo 7 de setiembre

La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) repartió esta noche los premios correspondientes al sorteo ordinario 4.866, realizado este 7 de setiembre.

El premio mayor fue para el número 58 con la serie 516 , que paga ¢175 millones por emisión . Este billete se vendió en Vásquez de Coronado, en la provincia de San José.

El segundo premio correspondió al número 30 con la serie 853 , con un valor de ¢30 millones por emisión . Estos billetes se vendieron en el centro de Heredia.

Finalmente, el tercer premio de la noche recayó en el número 99 con la serie 965 , que otorga ¢14 millones por emisión. Se vendió en la web oficial de la JPS.