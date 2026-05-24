El País

Este es el plan de contingencia de la CNE ante sequía y calor por fenómeno del Niño en Costa Rica

El fenómeno de El Niño se extenderá hasta 2027 en Costa Rica. Autoridades activan plan de contingencia y piden reducir el consumo de agua y luz

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Agricultores, celebraran su día en medio de sus recurrentes preocupaciones
Los agricultores de la zona norte de Cartago salen todos los días a trabajar los terrenos. Ahí siembran, cuidan y recogen las cosechas, en medio de las recurrentes preocupaciones por los altos precios de los insumos y las cambiantes condiciones del clima. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El NiñoCosta RicaCNEContingencia
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.