Este es el país de Latinoamérica con mejor reputación, según un estudio clave para inversión y turismo

Costa Rica es el país de América Latina con mejor reputación, según el estudio RepCore Nations 2025. El informe destaca sostenibilidad, ética e impacto en turismo e inversión.

Costa Rica es el país con mejor reputación de Latinoamérica, de acuerdo con el estudio RepCore Nations 2025, elaborado por Reputation Lab. El análisis evaluó cómo perciben a los países de la región las principales economías industrializadas del mundo y ubicó a Costa Rica en el primer lugar del ranking latinoamericano.

El estudio recogió la opinión pública de los países del G7 —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá—, que analizaron a 20 naciones de América Latina. En esa medición, Costa Rica superó a Perú y Puerto Rico, que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Uno de los ejes centrales del informe es el peso de los factores ASG —ambientales, sociales y de gobernanza— en la construcción de la reputación país. Para las audiencias del G7, los estándares éticos y el desempeño ambiental son las dimensiones más influyentes. En ambos aspectos, Costa Rica obtuvo el puntaje más alto de la región.

El estudio también evaluó la reputación desde una perspectiva regional. A partir de la percepción de las seis mayores economías de América Latina —Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú—, Costa Rica se ubicó en la tercera posición, por detrás de Uruguay y Brasil. El resultado confirma una valoración positiva sostenida, incluso frente a países con mayor peso económico.

Más allá del prestigio simbólico, el informe subraya que la reputación tiene efectos económicos concretos. El análisis de series históricas, que cruza datos de ONU Turismo y ONU Comercio y Desarrollo con el indicador RepScore, muestra que un aumento de un punto en la reputación se asocia, en promedio, con un crecimiento del 7,2% en el valor económico de las llegadas de turistas y con un incremento del 1% en la inversión extranjera directa.

La metodología del RepCore Nations 2025 se basó en más de 61.000 encuestas realizadas en 38 países. Para los analistas, este volumen de datos consolida al estudio como una referencia internacional sobre percepción, confianza y competitividad. En ese contexto, Costa Rica destaca como el país latinoamericano mejor valorado por su liderazgo ambiental, su institucionalidad y su calidad de vida.