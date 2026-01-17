El País

Este es el país de Latinoamérica con mejor reputación, según un estudio clave para inversión y turismo

El índice RepCore Nations 2025 coloca a Costa Rica en el primer lugar regional ante el G7

Por Jailine González Gómez
San Juan de Chicuá
Costa Rica es el país de América Latina con mejor reputación, según el estudio RepCore Nations 2025. El informe destaca sostenibilidad, ética e impacto en turismo e inversión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







