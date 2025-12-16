Solo tres países de Latinoamérica se destacaron entre los mejores lugares del mundo para retirarse en 2026

Panamá, Costa Rica y México aparecen entre los mejores destinos del mundo para el retiro en 2026, según un índice internacional.

Panamá, Costa Rica y México se posicionaron entre los mejores países del mundo para retirarse en 2026, de acuerdo con el Annual Global Retirement Index, un ranking internacional que compara 24 destinos y evalúa factores como costo de vida, acceso a salud, clima, vivienda, desarrollo y facilidades de residencia.

Los tres países latinoamericanos lograron ubicarse dentro del top 5 mundial, en un listado encabezado por Grecia, lo que refuerza el atractivo de la región frente al encarecimiento del costo de vida en Europa y Norteamérica.

Top 10 de países para retirarse en 2026

Grecia Panamá Costa Rica Portugal México Italia Francia España Tailandia Malasia

Panamá: beneficios económicos y facilidad de residencia

Panamá, que ocupó el segundo lugar global, fue el país latinoamericano mejor posicionado. El índice destacó su bajo costo de vida, estabilidad y un marco legal favorable para personas jubiladas.

Uno de los principales elementos valorados fue el programa Pensionado, que ofrece descuentos establecidos por ley en servicios como salud, transporte, entretenimiento y servicios públicos. A esto se suma la facilidad para obtener residencia, el uso del dólar estadounidense, la conectividad aérea y el acceso a servicios médicos privados a precios competitivos.

Costa Rica: calidad de vida y acceso a salud

Costa Rica, ubicada en el tercer lugar mundial, sobresalió por su calidad de vida, estabilidad democrática y riqueza natural. El análisis resaltó el desempeño del país en salud, gracias a la coexistencia del sistema público y el sector privado, así como su buen puntaje en seguridad y gobernanza.

El índice señala que el costo de vida es variable, dependiendo de la zona y el estilo de consumo, pero destaca que el uso de productos locales, ferias agrícolas y servicios públicos permite mantener presupuestos moderados. También se valoraron los impuestos bajos a la propiedad y las opciones de residencia para pensionados, rentistas e inversionistas.

México: valor económico y diversidad de estilos de vida

En el caso de México, que se ubicó en el quinto lugar del ranking, el informe destacó el valor económico, la diversidad geográfica y la cercanía con Estados Unidos y Canadá.

El país obtuvo una alta calificación por su costo de vida relativamente bajo, la disponibilidad de servicios médicos privados accesibles y la existencia de comunidades consolidadas de personas extranjeras retiradas. También se valoró la facilidad para estancias prolongadas, la conectividad aérea y la amplia oferta de climas y estilos de vida, desde zonas costeras hasta ciudades del interior.