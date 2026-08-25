Este día pagarán la pensión de agosto: verifique su cuenta bancaria

La CCSS fijó el pago de las pensiones de agosto para el 29 de agosto. El próximo depósito del calendario corresponde al 30 de setiembre.

Con el cierre de agosto miles de pensionados esperan el depósito correspondiente a este mes. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estableció el 29 de agosto como fecha para que el pago esté disponible en las cuentas de los beneficiarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).

La fecha forma parte del calendario de pagos de pensiones para 2026 definido por la Gerencia de Pensiones. El cronograma establece los días en que los recursos estarán disponibles durante cada mes para ambos regímenes.

La CCSS explicó que el depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria indicada por cada pensionado y registrada en el sistema institucional. Por esta razón, no es necesario acudir a una sucursal bancaria para retirar el dinero.

A noviembre de 2025, el IVM registró 393.837 pensionados. Entre enero y noviembre de ese mismo año ingresaron 26.743 nuevos beneficiarios.

La mayor cantidad correspondía a las pensiones por vejez, con 230.353 beneficiarios y un pago promedio de ¢419.108. Otras 59.191 personas recibían una pensión por invalidez, cuyo promedio alcanzaba ¢256.290.

Por su parte, 104.293 personas eran beneficiarias de una pensión por muerte, con un monto promedio de ¢176.742, según los datos suministrados por la CCSS.

En el caso del Régimen No Contributivo, la institución contabilizaba 157.021 beneficiarios a noviembre de 2025. El monto de esta pensión asciende a ¢82.000.

Después del pago de agosto, los pensionados deberán esperar hasta finales del mes siguiente. El calendario establece que la pensión de setiembre estará disponible el 30 de setiembre.