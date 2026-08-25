El País

Este día pagarán la pensión de agosto: verifique su cuenta bancaria

La CCSS definió la fecha en que los pensionados recibirán el pago de agosto

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Por Silvia Ureña Corrales
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En el sector privado, el salario escolar se paga solo a trabajadores que autorizaron rebajos mensuales como ahorro voluntario.
La CCSS fijó el pago de las pensiones de agosto para el 29 de agosto. El próximo depósito del calendario corresponde al 30 de setiembre. (Canva /Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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