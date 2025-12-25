Este día depositarán la pensión de diciembre: confirme que su cuenta esté activa

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que el pago de la pensión de diciembre del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se depositará el martes 30 de diciembre de 2025.
Este desembolso corresponde al último pago mensual del año y se encuentra incluido en el calendario vigente de la Gerencia de Pensiones.
La CCSS instó a las personas pensionadas a revisar el estado de su cuenta bancaria y confirmar que se mantenga activa y correctamente registrada. Esta verificación permite evitar inconvenientes en la acreditación del dinero.
El régimen IVM garantiza otros beneficios a sus afiliados. Entre ellos, la cobertura del Seguro de Salud para las personas pensionadas y sus beneficiarios inscritos.
Asimismo, el sistema contempla ajustes semestrales, además del pago del aguinaldo.