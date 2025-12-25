Este día depositarán la pensión de diciembre: confirme que su cuenta esté activa

La CCSS confirmó la fecha del pago de la pensión de diciembre. El calendario de pagos del próximo año todavía no está disponible.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que el pago de la pensión de diciembre del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se depositará el martes 30 de diciembre de 2025.

Este desembolso corresponde al último pago mensual del año y se encuentra incluido en el calendario vigente de la Gerencia de Pensiones.

La CCSS instó a las personas pensionadas a revisar el estado de su cuenta bancaria y confirmar que se mantenga activa y correctamente registrada. Esta verificación permite evitar inconvenientes en la acreditación del dinero.

El régimen IVM garantiza otros beneficios a sus afiliados. Entre ellos, la cobertura del Seguro de Salud para las personas pensionadas y sus beneficiarios inscritos.

Asimismo, el sistema contempla ajustes semestrales, además del pago del aguinaldo.