Este día depositarán la pensión de diciembre: verifique su cuenta bancaria

La CCSS confirmó el pago de la pensión de diciembre y aclaró que aún no publica el calendario del próximo año

La CCSS anunció que la pensión de diciembre se pagará el 30 de diciembre. El calendario del próximo año sigue pendiente.







