Este día depositarán la pensión de diciembre: verifique su cuenta bancaria

La CCSS anunció que la pensión de diciembre se pagará el 30 de diciembre. El calendario del próximo año sigue pendiente.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que el depósito de la pensión de diciembre del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se realizará el martes 30 de diciembre de 2025.

Este giro corresponde al último pago mensual del año y forma parte del cronograma vigente de la Gerencia de Pensiones.

La institución informó que el calendario del próximo año aún no está disponible, por lo que las fechas del 2026 se darán a conocer más adelante.

La CCSS solicitó a las personas pensionadas verificar que su cuenta bancaria esté activa y correctamente registrada. Este control evita problemas en la acreditación del dinero y facilita la continuidad del depósito mensual.

El régimen IVM brinda otros beneficios. Entre ellos, aumentos semestrales en enero y julio, así como cobertura del Seguro de Salud para las personas afiliadas y sus beneficiarios.