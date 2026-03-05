El País

Estatua de León Cortés: Reparación tardará más de tres meses tras violento choque en La Sabana

Icoder estima tres meses para evaluar daños en el monumento a León Cortés. Las obras darán inicio sin esperar una sentencia que determine que el responsable de los daños debe pagar.

Por Yucsiany Salazar
Cuantiosos daños sufrió el león de bronce de la estatua de León Cortés Castro luego del violento choque que el conductor de un pick up tuvo contra la estructura. Foto: ICODER
Cuantiosos daños sufrió el león de bronce de la estatua de León Cortés Castro luego del violento choque que el conductor de un pick up tuvo contra la estructura. Foto: ICODER (ICODER/ICODER)







