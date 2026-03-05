Estatua de León Cortés: Reparación tardará más de tres meses tras violento choque en La Sabana

Cuantiosos daños sufrió el león de bronce de la estatua de León Cortés Castro luego del violento choque que el conductor de un pick up tuvo contra la estructura. Foto: ICODER

A más de 24 horas de que un joven de 19 años colisionara violentamente contra la estatua de León Cortés, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) definió los primeros plazos para el análisis de intervención de la emblemática estructura en el Parque Metropolitano La Sabana.

De acuerdo con la institución, se estima un periodo de tres meses para determinar el alcance total de los daños y definir el protocolo de restauración de la escultura. Para lograrlo, especialistas en restauración analizarán el estado de la obra, con especial énfasis en la figura del león, que sufrió el mayor impacto tras el choque, y determinarán cuáles son los daños reales y cuál sería el procedimiento adecuado para intervenirla.

El reto del león

Donald Rojas, ministro de Deporte y director nacional del Icoder, explicó que mientras la reparación de la base (obra civil) podría ser sencilla, la restauración del león —una pieza de bronce fundida en Italia— requiere un análisis técnico profundo.

“La figura del león tendrá que ser uno de los retos para esa restauración, para determinar si efectivamente se puede restaurar completamente la pieza o no, y a partir de ahí, al ser una pieza histórica, pues el costo que tiene es verdaderamente incierto”, detalló Rojas.

El proceso contará con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Juventud, liderado por el ministro Jorge Rodríguez, y requerirá el aval de la Dirección de Patrimonio Cultural.

Obras iniciarán sin esperar acciones legales

Al tratarse de un sitio declarado patrimonio histórico-arquitectónico, cualquier movimiento debe regirse por lineamientos estrictos. Una vez concluida la valoración técnica en tres meses, el Icoder iniciará el proceso de contratación administrativa.

La institución confirmó a La Nación que los trabajos arrancarán sin esperar el desenlace de las acciones legales contra el conductor responsable, para lo cual ya varios expertos han mostrado interés en participar.

“Por dicha, ya se han contactado con nosotros varios expertos en el tema y ya tenemos un ‘mercado’ para poder iniciar estas labores en cuanto tengamos los costos, las especificaciones técnicas, el presupuesto y la posibilidad de sacar esta restauración”, agregó Rojas.

74 años de historia en La Sabana

El monumento al expresidente León Cortés Castro fue inaugurado el 20 de abril de 1952 ante unas 50.000 personas. La obra es autoría del maestro italiano Arturo Tomagnini y fue financiada mediante suscripción pública, según registran los archivos de la época.

El conjunto descansa sobre una base de granito negro y rojo. En la cúspide se erige la figura del exmandatario, flanqueada por las alegorías de la Sabiduría y la Prosperidad, junto al león y el escudo nacional que hoy permanecen dañados. Las piezas fueron fundidas en Viareggio, Italia, hace más de siete décadas.