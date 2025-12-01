Estas son las obligaciones que deben cumplir escuelas y colegios privados: le contamos lo que pueden hacer y lo que no

El MEP se refirió a cómo deben funcionar las escuelas y colegios privados en Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos.

En Costa Rica, de los 5.233 centros educativos que existen, 794 son privados. Algunas familias eligen este tipo de educación para sus hijos e hijas; no obstante, aunque estas escuelas y colegios pueden tomar algunas decisiones diferentes a las de las instituciones públicas, hay muchas obligaciones que deben cumplir según lo estipulado por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Esto es todo lo que tiene que saber antes de matricular a su hijo o hija de cara al curso lectivo 2026.

Preguntas y respuestas sobre lo que pueden y no hacer los centros educativos privados

¿Un centro educativo puede retener las notas de los estudiantes por morosidad en la colegiatura?

No. Un centro educativo no puede negarse a entregar la documentación necesaria para que un estudiante sea trasladado de centro educativo, esto incluye su historial de notas, según indicó el MEP en su campaña Lo que debe saber sobre la educación privada.

La información busca clarificar cómo debe ser la gestión de estas escuelas y colegios.

¿Las escuelas y colegios privados pueden impartir lecciones virtuales?

No. En este momento el Consejo Superior de Educación (CSE) no tiene aprobada la modalidad virtual para primaria o secundaria.

¿Un centro educativo puede definir los precios de matrícula y mensualidades?

Sí. El MEP no interviene en la relación contractual entre centros educativos y familias. Cada escuela y colegio define sus costos.

¿Los centros educativos privados pueden definir su calendario escolar?

Sí. Pueden elegir las fechas de ingreso, en las que se realizan las evaluaciones, las vacaciones y el día de finalización del curso lectivo.

¿Las escuelas y colegios también pueden decidir cuándo hacer las Pruebas Nacionales del MEP?

No. Las escuelas y colegios privados tienen la obligación de aplicar a sus estudiantes las Pruebas Nacionales, esto incluye que las realicen en las fechas programadas por el MEP para todos los estudiantes del país, incluyendo alumnos de centros públicos y privados.

¿Qué puedo hacer si planteé una disconformidad en un centro educativo privado y no resuelven?

En estos casos puede presentar una denuncia ante el Departamento de Fiscalización de la Dirección de Educación Privada del MEP. Es necesario que adjunte una copia del contrato y de la normativa interna. Además, de la gestión presentada, las constancias y la respuesta del centro educativo en caso de que se la dieran.

¿Debe existir un contrato entre el centro educativo y la familia del estudiante?

Sí. Los términos y condiciones de la relación entre familia y escuela o colegio privado se establecen en un contrato.

¿Cómo puedo consultar por las escuelas y colegios privados acreditados por el MEP?

Para verificar si el centro educativo de su interés está acreditado ante el ministerio de Educación, puede llamar al teléfono 2256-7011, extensión 6161 o escribir al correo direccioneducacionprivada@mep.go.cr.

Según el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, el 19 de diciembre estará listo el nuevo reglamento del MEP para centros educativos privados. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

Nuevo reglamento para centros educativos privados

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, comentó a inicios de noviembre que un equipo técnico del MEP trabaja en la etapa de revisión final del nuevo reglamento del ministerio de Educación para centros educativos privados. Afirmó que en este proceso se atienden las observaciones planteadas por diferentes asociaciones de escuelas y colegios privados.

El jerarca aseguró que, según el cronograma, el nuevo reglamento estaría listo el 19 de diciembre.