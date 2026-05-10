Estas son las carreras de la UCR, sede central, menos cotizadas este 2026: tuvieron menos de 10 aspirantes cada una

Seis carreras de la UCR fueron las menos solicitadas este 2026. Todas pertenecen a la misma área.

Seis carreras de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sede central, en San Pedro de Montes de Oca, fueron las menos cotizadas por los aspirantes en el proceso de admisión 2025-2026. Solamente entre una y nueve personas se interesaron por ingresar a cursarlas, aun cuando había una mayor capacidad de cupo.

Todas estas seis carreras están vinculadas al área de la Música. Para este 2026, Bachillerato y Licenciatura en Música con Énfasis en Composición y Bachillerato en Música con Énfasis en Dirección solamente tuvieron una persona interesada, cada una, para ingresar a cursarlas.

De todo el listado, la que consiguió más aspirantes fue Bachillerato y Licenciatura en Música con Énfasis en Instrumentos de Viento o Percusión con nueve personas interesadas, aun cuando la UCR tenía capacidad, en admisión ordinaria, de recibir a 26 nuevos estudiantes.

Consulte a continuación la lista completa de las carreras menos solicitadas, el cupo del que la UCR disponía y el corte de ingreso.

Las más solicitadas

En el otro extremo, están las carreras de la sede central de la UCR que recibieron entre 542 y 1.255 solicitudes para cursarlas; no obstante, solo se habilitó un cupo determinado para cada una de ellas.

La carrera de Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas fue la carrera con más solicitantes: 1.255 personas aspiraron a estudiarla.

La segunda carrera con más aspirantes este 2026 fue Bachillerato en Computación con varios énfasis, con un total de 1.124.

La tercera área de estudio que más interés despertó en los solicitantes fue Bachillerato en Inglés con 1.051.

Consulte en la siguiente tabla las carreras más solicitadas, el cupo aprobado para cada una y sus cortes de ingreso.