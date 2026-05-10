El País

Estas son las carreras de la UCR, sede central, menos cotizadas este 2026: tuvieron menos de 10 aspirantes cada una

A diferencia de las áreas de estudio más solicitadas que tenían más de 1.000 personas interesadas, estas tuvieron entre una y nueve

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Seis carreras de la UCR fueron las menos solicitadas este 2026. Todas pertenecen a la misma área. (Rafael Pacheco Granados)







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UCRCarreras menos cotizadas
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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