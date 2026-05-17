Estas serían las carreras que la UCR estrenaría en el 2027

La UCR planea la creación de nuevas carreras para el 2027. Además, implementaría licenciaturas cortas.

La Universidad de Costa Rica (UCR) planea la creación de nuevas carreras para el 2027. Según la casa de educación superior, actualmente están en un proceso de diseño de propuestas que incluyen grados completos y licenciaturas cortas de especialización.

La UCR comunicó que los planes de estudio están pensados en la formación de nuevas generaciones de profesionales con herramientas tecnológicas que atiendan las necesidades de talento humano capacitado para poder asumir los requerimientos actuales en diversas áreas.

Las nuevas carreras

Licenciatura en Ingeniería de Procesos de Manufactura

La UCR está evaluando el plan de estudios de la licenciatura en Ingeniería de Procesos de Manufactura para la Sede Regional del Caribe. La idea de la universidad es que este programa se comparta con el Recinto de Grecia en la Sede Regional de Occidente.

Diplomado y bachillerato en Ciencia de Datos

Para la Sede Regional del Atlántico se impulsa la creación del diplomado y bachillerato en Ciencia de Datos. Según la universidad pública, esta disciplina se ha vuelto transversal y crítica para la toma de decisiones en el sector público y privado. Consideran que su llegada a Turrialba permitirá descentralizar el conocimiento en analítica avanzada y big data.

Bachillerato en Ingeniería en Computadoras y Semiconductores

Otra carrera en la que trabaja la UCR es el Bachillerato en Ingeniería en Computadoras y Semiconductores. Según lo adelantado, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica avanza en la creación de esta área de estudio que une las fortalezas de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

La intención es apoyar la estrategia nacional de impulsar la industria de microchips.

Jáirol Núñez Moya, vicerrector de Docencia, comentó que las propuestas son producto de un trabajo que incluye análisis contextual, planificación y diseño curricular para asegurar que las futuras personas graduadas lideren también en sectores estratégicos en el país.

Licenciaturas cortas

Para el 2027, la UCR también incluiría licenciaturas cortas dentro de su oferta. La propuesta está pensada para que profesionales ya graduados puedan especializarse con herramientas que amplíen interdisciplinariamente su campo de acción en un tiempo menor.

Dentro de estas especialidades cortas estarían:

Licenciatura en Inteligencia de Proyectos Basada en Datos. Licenciatura en Ciencia de Materiales. Licenciatura en Dispositivos Médicos.

La Universidad de Costa Rica indicó que todas estas iniciativas se encuentran en distintas etapas de formulación y análisis técnico, por lo que su eventual implementación en 2027 dependerá de los procesos de aprobación interna dentro de la institución y de las validaciones externas ante el Consejo Nacional de Rectores (Conare).