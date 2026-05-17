El País

Estas serían las carreras que la UCR estrenaría en el 2027

Planes de estudio están pensados para las nuevas generaciones de profesionales enfocados en ciencia de datos, semiconductores y manufactura

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Por Fernanda Matarrita Chaves
La UCR planea la creación de nuevas carreras para el 2027. Además, implementaría licenciaturas cortas. (Jose Cordero)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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