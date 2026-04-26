Esta es la carrera más buscada en la UCR: salarios desde ¢650.000 y alta demanda en 2026

Una carrera de la UCR fue la que más interés despertó en cientos de aspirantes este 2026.

Una carrera impartida en la sede central de la Universidad de Costa Rica (UCR) resultó como la más atractiva para cientos de jóvenes durante el proceso de admisión 2025- 2026.

En el 2025, esa carrera también fue la más llamativa para los aspirantes a estudiar en la UCR: 1.622 personas eligieron ese campo de estudio cuando inició el proceso de admisión de la casa de enseñanza.

Para este 2026, 1.255 jóvenes aspiraron ingresar a estudiar Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas en el campus Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. Finalmente, la institución habilitó 377 cupos para nuevos estudiantes. El corte de ingreso a carrera para este año fue de 565,72.

Una carrera que siempre ha despertado interés

El director de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR, Carlos Vargas Vargas, explicó anteriormente que este campo de estudios siempre ha despertado el interés de los muchachos que aspiran a estudiar en la UCR.

Al empezar a estudiar Dirección de Empresas, narró el docente, los alumnos no solamente cursan Administración General, sino que dentro de la carrera de cinco años, en la que la licenciatura está incluida, los estudiantes tienen la posibilidad de especializarse en las áreas de mercadeo, comercio internacional, financiera o de planeación estratégica.

“Bajo la misma sombrilla, que es la carrera de Dirección, ofrecemos muchas alternativas de perfil de salida para los estudiantes”, explicó el académico.

La Universidad de Costa Rica afirma que los graduados de esta área de estudio pueden trabajar en cualquier organización, pública o privada, en la que se requiera personal ejecutivo capacitado para planificar, organizar y dirigir procesos administrativos.

En criterio del director, en esa casa de enseñanza superior se caracterizan por formar líderes y gerentes generales, pues ese es el énfasis principal.

No obstante, detalló, hay egresados que se deciden por las finanzas puras, por el mercadeo o aquellos que eligen desarrollarse en recursos humanos y planeación estratégica.

Los profesionales en Dirección de Empreas pueden trabajar en cualquier organización, pública o privada, en la que se requiera personal ejecutivo capacitado para planificar, organizar y dirigir procesos administrativos, afirma la UCR. (Cortesía /Cortesía)

Salario de Dirección de Empresas: desde ¢650.000 hasta ¢1,5 millones

El director de la Escuela de Administración de Empresas, a la que pertenece la carrera de Dirección, abordó cómo le va a los egresados en el tema laboral.

Reveló que, en ocasiones, a los jóvenes les toma tiempo hallar trabajo, aunque mantienen convenios con muchos empleadores que buscan talentos para lo que llamó plazas ejecutivas bajas, esas en las que los trabajadores deben adquirir experiencia.

“Sí son bastante cotizados por las transnacionales para diferentes áreas, tanto estudiantes como egresados de nuestras carreras”, dijo.

Con respecto al salario, afirmó que la base está en aproximadamente ¢650.000 (unos $1.300) para quienes recién se gradúan. Agregó que este monto variará dependiendo de la empresa, de la habilidad que el profesional posea en diferentes ámbitos, como por ejemplo, idiomas.

El director contó que sabe de casos, que según él, no son aislados, de profesionales que perciben hasta ¢1,5 millones de salario.

“No es algo que esté pegado del cielo. Nuestros estudiantes dichosamente salen preparados para luchar por esos puestos”, afirmó.