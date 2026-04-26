El País

Esta es la carrera más buscada en la UCR: salarios desde ¢650.000 y alta demanda en 2026

Para el proceso de admisión 2025-2026, 1.255 personas aspiraron a estudiarla

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Una carrera de la UCR fue la que más interés despertó en cientos de aspirantes este 2026. (Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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