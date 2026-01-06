Estados Unidos abre vacantes para docentes de Costa Rica con salario competitivo y respaldo migratorio

Una organización internacional gestiona vacantes docentes en Estados Unidos para profesionales de Costa Rica, con acompañamiento migratorio y condiciones equivalentes al sistema público.

Una convocatoria internacional permite que docentes de Costa Rica opten por plazas en escuelas públicas de Estados Unidos en educación primaria, ciencias, matemáticas y educación especial, con contratos de al menos dos años y acompañamiento en el proceso de visa.

La oportunidad laboral se desarrolla en centros educativos de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, donde las personas seleccionadas trabajan bajo condiciones equivalentes a las del sistema público estadounidense y con residencia legal durante el periodo del contrato.

El proceso de reclutamiento está a cargo de Participate Learning, organización especializada en la incorporación de docentes internacionales a distritos escolares de Estados Unidos y en la gestión del acompañamiento migratorio correspondiente.

“Esta es una oportunidad laboral valiosa para docentes de Costa Rica que desean ampliar su experiencia profesional en Estados Unidos. Además del desarrollo profesional, la experiencia les permitirá fortalecer habilidades pedagógicas en contextos educativos diversos y multiculturales”, señaló Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento para Latinoamérica.

Según la información divulgada, cerca de 300 docentes costarricenses ya participaron en este programa, lo que refleja un interés sostenido del sector educativo nacional por adquirir experiencia profesional en contextos internacionales.

El salario anual se ubica entre $41.000 y $55.000, de acuerdo con la experiencia, la formación académica y el distrito escolar asignado.

Las condiciones laborales incluyen seguro médico, pasaje aéreo y la posibilidad de viajar con cónyuge e hijos menores de edad, como parte del paquete de beneficios ofrecido a las personas seleccionadas.

Dentro de la convocatoria destaca la alta demanda en educación especial, área en la que los docentes trabajan con estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje y coordinan acciones con equipos educativos y familias.

Para postular, se requiere dominio avanzado de inglés, al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo posterior a la obtención del título universitario, empleo activo, licencia de conducir vigente y disponibilidad para residir en Estados Unidos por un mínimo de dos años. La inscripción se mantiene abierta durante todo el año y no tiene costo.

La postulación se mantiene abierta durante todo el año y no tiene costo. El formulario de aplicación está disponible en: https://www.participatelearning.com/teach-in-the-usa/