Estados Unidos abre vacantes para docentes de Costa Rica con salario competitivo y respaldo migratorio

Una convocatoria internacional abre la puerta para que docentes de Costa Rica trabajen legalmente en escuelas públicas de Estados Unidos, con buen salario, beneficios y apoyo durante todo el proceso de visa

Por Silvia Ureña Corrales
Una organización internacional gestiona vacantes docentes en Estados Unidos para profesionales de Costa Rica, con acompañamiento migratorio y condiciones equivalentes al sistema público.
Una organización internacional gestiona vacantes docentes en Estados Unidos para profesionales de Costa Rica, con acompañamiento migratorio y condiciones equivalentes al sistema público.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

