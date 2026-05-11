El País

Estado irregular de las carreteras en Costa Rica impide avanzar hacia un modelo más eficiente de conservación vial

Jerarca reconoce que el modelo de niveles de servicio es el más óptimo, pero no podría aplicarse en todas las carreteras

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Por Patricia Recio
29/06/2024 Tramo de Carretera entre Cañas y Liberia. Carretera Interamericana Norte. Foto: Rafael Pacheco Granados
El tramo entre Cañas y Liberia es la primera sección de carretera que se atiende bajo el modelo de niveles de servicio. (Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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