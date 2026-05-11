Estado irregular de las carreteras en Costa Rica impide avanzar hacia un modelo más eficiente de conservación vial

El tramo entre Cañas y Liberia es la primera sección de carretera que se atiende bajo el modelo de niveles de servicio.

El estado irregular de las rutas nacionales impide que Costa Rica avance masivamente hacia un modelo de contratación de conservación vial más eficiente.

Los sistemas utilizados tendrían cambios en los próximos años, pero no en la totalidad de las vías.

Así lo adelantó el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, quien reconoció que el modelo de precios unitarios que se ha utilizado históricamente ha sido poco eficiente.

Según Zeledón, desde el año anterior, se comenzó a promover contratos por niveles de servicio, donde las empresas reciben el pago por mantener las vías bajo estándares de calidad previamente definidos y no por la cantidad de materiales u obras que ejecuten.

Ese sistema ya opera como un plan piloto en la ruta 1, en el tramo entre Cañas y Liberia, y de acuerdo con el jerarca, actualmente hay otros carteles en proceso.

Sin embargo, el ministro reconoció que llevar ese mecanismo a todas las rutas del país no sería viable, ya que previo a otorgar el contrato, las vías deben estar en un punto óptimo sobre el cual se debe mantener el estándar solicitado.

“En toda la red vial, es muy difícil, porque previo al mantenimiento por nivel de servicio, tiene que llevar usted la carretera a un nivel óptimo, para poder decirle al contratista ‘te entrego esta carretera en este nivel y tienes que darle mantenimiento’. Para esto hay que tener una superficie asfaltada en buen estado, cunetas en buen estado y que simplemente llegue a darle mantenimiento, entonces, no es un modelo que sea rentable en muchas rutas”, explicó.

El modelo de conservación que se usa en el país, implica que se paga a las empresas por cantidades de materiales colocados y obras ejecutadas y no por resultados de los trabajos. (Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con el jerarca, en rutas principales o recién habilitadas como la de Barranca-Liberia (actualmente aún está en ejecución el tramo Barranca- Limonal), la Circunvalación y eventualmente la carretera a San Carlos, sí se podría incursionar en ese sistema e incluso bajo mecanismos de reciclaje de activos, donde la ruta se otorga a una empresa en una concesión para que la opere mediante peajes y lo recaudado se invierta en la conservación y la mejora de otras infraestructuras aledañas.

La Contraloría General y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) han señalado que la modalidad de niveles de servicio es la más adecuada para atender las rutas nacionales, en contraste con el modelo de precios unitarios, pues este último no incentiva la eficiencia en la ejecución de obras y favorece los sobreprecios, ya que se paga por cantidad y no por resultados.