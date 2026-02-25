Esta sería la fecha en la que nueva escuela privada y gratuita de Costa Rica abriría sus puertas

El Centro Eductivo de la Alegría, de Obras del Espíritu Santo, funciona como un centro de apoyo para estudiantes que asisten a escuelas en los alrededores a Cristo Rey, sin embargo, están en proceso de convertir esta institución en una escuela privada y gratuita.

Una escuela privada y gratuita abriría sus puertas en los barrios del Sur de San José: se trata del Centro Educativo de la Alegría (CEA) que es parte de la asociación Obras del Espíritu Santo (AOES).

Actualmente, el CEA funciona como un centro de refuerzo educativo para entre 250 y 300 niños y niñas que acuden a centros educativos alrededor de Cristo Rey: allí un grupo de docentes les apoyan con sus estudios y asignaciones extraclase. El lugar también funciona como guardería y opera de 6 a. m. a 10 p. m.

El padre Sergio Valverde, quien preside la AOES, comentó que actualmente están en un proceso con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para que el CEA se convierta, inicialmente, en una escuela privada y gratuita que beneficiaría a unos 300 estudiantes de primaria. La intención es además habilitar un par de aulas en las que proyectan recibir algunos estudiantes de primer año de secundaria.

La Nación consultó al MEP sobre el proceso de creación de este centro educativo privado, sin embargo, las preguntas se están tramitando con la Dirección de Educación Privada y al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

No obstante, Valverde comentó que van por etapas, la primera está relacionada con el tema de ampliación de infraestructura.

Según el padre Sergio Valverde, empezaron con este proceso hace unos dos años y afirma que se han demorado por un tema presupuestario, afirma que recientemente agregaron baterías de servicios sanitarios, pintaron, hicieron corredores más amplios y tienen pendiente construir nuevas oficinas.

El siguiente paso está relacionado con el plan de estudios que se aplicaría en el centro educativo. De eso, afirma, se está encargando la directora del CEA, Jennifer Soto, quien es administradora educativa y cuenta con el apoyo de dos auxiliares con profesiones similares a la suya.

Asimismo, tienen que definir si los docentes provendrán del Ministerio de Educación Pública.

“Estamos en proceso de diálogo para ver qué contempla la ley. Ahorita es prematuro hablar del modelo. En 15 días tengo una reunión en ese campo. Iniciamos primero con el tema de infraestructura y luego tendremos otras citas para ver los otros pasos”, comentó.

Según el Padre Sergio, la promoción de los estudiantes que acuden actualmente al centro de apoyo educativo es del 100%.

Actualmente, el Centro Educativo de la Alegría atiente entre 250 y 300 estudiantes, a quienes, según el padre Sergio, apoyan en sus estudios y tareas cuando salen de la escuela. Si gusta apoyar este proyecto, Obras del Espíritu Santo tiene habilitado el sinpe móvil: 8959-2020. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

¿Cuándo abriría sus puertas esta escuela y qué ofrecería a los estudiantes?

Valverde estima que la escuela privada podría abrir sus puertas para el próximo curso lectivo, es decir, en el 2027. Eso sí, considera que para el tercer trimestre del año todo podría estar listo para comenzar a operar.

Sobre lo que ofrecerían, el padre Sergio comentó que una de las intenciones es impartir inglés para que los estudiantes aprendan a hablarlo. Además, comentó que actualmente les imparten educación musical y clases de natación, asignaturas que se mantendrían en el centro educativo.

El MEP estipula que los centros educativos públicos pueden impartir el plan de estudios que decidan, siempre y cuando mantengan la malla curricular base establecida por el ministerio de Educación.