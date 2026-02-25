El País

Esta sería la fecha en la que nueva escuela privada y gratuita de Costa Rica abriría sus puertas

El padre Sergio Valverde está en proceso con el Ministerio de Educación Pública para habilitar un centro educativo en el que ofrecerían clases de natación, además del plan de estudios,

Por Fernanda Matarrita Chaves
El padre Sergio Valverde, presidente y fundador de la Asociación Obras del Espíritu Santo, nos confirmó que está muy cerca de que el Centro Educativo de la Alegría sea el primer centro de educación privada gratuito del país.
El Centro Eductivo de la Alegría, de Obras del Espíritu Santo, funciona como un centro de apoyo para estudiantes que asisten a escuelas en los alrededores a Cristo Rey, sin embargo, están en proceso de convertir esta institución en una escuela privada y gratuita. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)







