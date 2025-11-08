Esta es la nueva forma de descargar el certificado digital contra la fiebre amarilla desde el celular

El certificado de fiebre amarilla ya puede descargarse en celular por medio de la Oficina Virtual del Ministerio de Salud.

Desde esta semana, las personas que necesiten el certificado digital de vacunación contra la fiebre amarilla pueden descargarlo directamente desde el celular, tableta o computadora, sin necesidad de ingresar a la aplicación EDUS.

El Ministerio de Salud habilitó una nueva alternativa por medio de su Oficina Virtual, accesible en el sitio www.ministeriodesalud.go.cr/oficina-virtual. El proceso requiere firma digital, la cual puede solicitarse de forma móvil o mediante un dispositivo físico.

Las personas que no tengan firma digital pueden gestionarla en sucursales del Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional (BNCR) o Banco Central de Costa Rica (BCCR). Cada entidad establece sus propios pasos.

Con la firma digital activa, el usuario debe ingresar al sistema mediante la aplicación Gaudi (versión móvil), validar sus datos y seleccionar la opción “certificado digital de vacunación contra la fiebre amarilla”.

El documento puede descargarse en formato PDF y guardarse directamente en el celular u otro dispositivo. Esto facilita el acceso rápido y seguro al documento, el cual es requisito obligatorio para viajar a países donde se exige la vacuna.