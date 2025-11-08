El País

Esta es la nueva forma de descargar el certificado digital contra la fiebre amarilla desde el celular

¿Necesita el certificado contra la fiebre amarilla? Ahora puede descargarlo en su celular en minutos con esta nueva opción

Por Silvia Ureña Corrales
El certificado de fiebre amarilla ya puede descargarse en celular por medio de la Oficina Virtual del Ministerio de Salud.
El certificado de fiebre amarilla ya puede descargarse en celular por medio de la Oficina Virtual del Ministerio de Salud.







