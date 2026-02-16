El País

Esta es la multa por circular sin luces o usar mal neblineras y luz alta en moto y carro

La Policía de Tránsito impuso sanciones de ¢61.000 y ¢123.000 por uso incorrecto o falta de luces en el automóvil y motocicletas

Por Damián Arroyo C.
Autoridades reportaron 116 multas en enero por incumplir reglas sobre luces. La infracción más común costó ¢61.000.
Autoridades reportaron 116 multas en enero por incumplir reglas sobre luces. La infracción más común costó ¢61.000. (Canva/Canva)







