Esta es la multa por circular sin luces o usar mal neblineras y luz alta en moto y carro

En enero, la Policía de Tránsito sancionó a 116 conductores por incumplir la normativa sobre el uso de luces del automóvil. Esto equivale a una multa cada 6 horas y a un promedio de 4 infracciones por día, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

De acuerdo con la información oficial, 101 conductores irrespetaron lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Tránsito. Cada uno recibió una multa de ¢61.000.

Las faltas incluyeron motociclistas que circulaban con las luces apagadas, uso incorrecto de la luz alta o baja y uso injustificado de neblineras. Todas estas conductas están contempladas en ese artículo.

Además, otros 15 conductores fueron multados con ¢123.000 por no encender las luces entre las 6 p. m. y las 6 a. m., como exige la Ley de Tránsito.

El subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, explicó que las luces para neblina solo deben utilizarse cuando exista neblina. También indicó que no se deben usar luces altas cuando un vehículo circula de frente o delante, ya que encandilan a otros conductores.

El funcionario agregó que las luces deben encenderse incluso de día si las condiciones lo ameritan, como en casos de poca visibilidad o lluvia intensa.

Sánchez señaló que no es opcional apagar las luces antes de las 6 a. m., aunque el conductor considere que ya hay claridad. Recordó que la normativa obliga a mantenerlas encendidas hasta esa hora y que su función no solo es iluminar la vía, sino permitir que otros actores viales vean el automóvil.

La Policía de Tránsito reiteró que revisar con frecuencia las luces delanteras y traseras, incluidas las de frenado y reversa, es una obligación. En el caso de los motociclistas, deben circular siempre con las luces encendidas.