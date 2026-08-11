ESPH realizará cortes de luz en sectores de Heredia este jueves 13 de agosto

Unos 512 servicios estarán incluidos en una suspensión eléctrica de la ESPH este jueves en sectores de los distritos de Heredia y Mercedes.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) programó cortes de luz para este jueves 13 de agosto en sectores de los distritos de Heredia y Mercedes, en el cantón de Heredia.

La suspensión del servicio eléctrico comenzará a las 7 a. m. y finalizará a las 3 p. m. Por lo tanto, la afectación se extenderá durante ocho horas.

La ESPH indicó que realizará trabajos de mantenimiento preventivo en la zona. El objetivo de las labores es mantener la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico.

Según la información divulgada por la empresa, la suspensión comprende un total de 512 servicios.

¿Cuáles lugares tendrán cortes de luz?

Los trabajos afectarán sectores de Fátima, específicamente en las cercanías del costado sureste del puente sobre el río Burío.

La suspensión también comprende residencial Zumlo, condominio Valeria, la Delegación de Policía de Mercedes Norte, el cementerio de Mercedes Norte, Megasuper y Montealto Kids.

Además, el corte abarcará los locales comerciales ubicados hasta 100 metros al norte del cementerio de Mercedes Norte, en el sector conocido como calle ancha.

La ESPH comunicó la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook.

Los usuarios pueden consultar con su número de contrato si su servicio está incluido en la suspensión programada en este enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm