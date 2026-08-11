Cortes de luz impactarán sectores de San José y Alajuelita este jueves 13 de agosto

La CNFL suspenderá la electricidad en sectores de Mata Redonda, San Josecito de Alajuelita y Hatillo este jueves.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó tres cortes de luz para este jueves 13 de agosto en sectores de San José y Alajuelita.

Las interrupciones afectarán parcialmente Mata Redonda, San Josecito de Alajuelita y Hatillo. Los trabajos comenzarán entre las 7:30 a. m. y las 8 a. m., según la localidad.

Si usted vive o trabaja en alguno de estos lugares, tome en cuenta los siguientes horarios y sectores afectados.

Mata Redonda

La suspensión más extensa comenzará a las 7:30 a. m. y terminará a las 5 p. m. en Mata Redonda, cantón Central de San José.

El corte abarcará la urbanización Holanda. La CNFL realizará trabajos contratados en la red eléctrica para relocalizar postes.

La afectación incluirá casas de habitación de la urbanización.

San Josecito de Alajuelita

Otro corte de luz afectará parcialmente San Josecito de Alajuelita entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

La suspensión comprenderá el sector que se extiende desde el depósito de materiales El Labrador hasta las inmediaciones de calle El Barro. El recorrido indicado por la CNFL abarca unos 2 km hacia el sur.

Entre los sitios de referencia se encuentran el depósito El Labrador, el condominio Río Lindo, Sistemas Contra Incendios OLPRA S. A. y Grupo APZ. También habrá afectación en casas de habitación.

La interrupción permitirá realizar mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

Hatillo

La tercera suspensión se realizará entre las 8 a. m. y las 3 p. m. en Hatillo, cantón Central de San José.

El corte afectará parcialmente el sector de los semáforos entre Hatillo 7 y Hatillo 8.

La CNFL realizará obras eléctricas para relocalizar postes. Entre los puntos de referencia figuran casas de habitación, Dinamotos y Autos Usados CR.

Los horarios corresponden a la programación divulgada para cada intervención. Usted puede consultar más información sobre las suspensiones del servicio eléctrico de la CNFL en: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones