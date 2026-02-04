¿Escuchó helicópteros sobrevolando San José? Esto es lo que se sabe

Llegada de uno de los helicópteros que traslada material electoral al aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Durante la mañana de este miércoles 4 de febrero los vecinos de la capital fueron sorprendidos por el zumbido de al menos tres helicópteros sobrevolando en fila.

Ante la incertidumbre en redes sociales sobre posibles operativos policiales o presencia de autoridades extranjeras, se confirmó que las aeronaves forman parte del operativo para trasladar el material electoral desde zonas lejanas hacia San José.

Escrutinio definitivo durará varias semanas

Este martes 3 de febrero inició el conteo manual de votos de las 7.154 juntas receptoras de votos (JRV) en el TSE

Según el TSE, han recibido 7.048 tulas. Gustavo Román, vocero del TSE, explicó que las tulas de las zonas indígenas e Isla del Coco ya se encuentran en tránsito, y que están pendientes por llegar 36 tulas del extranjero.

“Las que normalmente tardan un poquito más, que pueden todavía demorarse un par de semanas más, son la que viene de Moscú y la que viene de Beijing en China”, agregó.

El proceso del escrutinio definitivo tardará de dos a tres semanas para la fórmula presidencial y un periodo similar para las diputaciones.

Las sesiones se realizarán de lunes a viernes en dos turnos: de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:30 p. m. a 5:30 p. m. (el inicio de este martes se retrasó a las 9:00 a. m. por capacitación). Si es necesario, la magistratura sesionará los sábados.

Costa Rica destaca como el único país de la región que realiza este escrutinio definitivo con apertura total de tulas. Para garantizar la transparencia, las sesiones se transmiten en vivo por el canal de YouTube del TSE y los resultados se actualizan diariamente en su sitio web oficial.

La Nación consultó al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, sobre la naturaleza de los sobrevuelos vistos esta mañana. El jerarca no confirmó si las naves pertenecen a la flota del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).