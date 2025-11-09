El País

¿Es legal obsequiar tortugas o loros en Navidad? Esto explica el Sinac sobre la tenencia de animales silvestres

Recordatorio surge tras la entrada de la época en la que aumentan los casos de personas que adquieren animales silvestres, según el Sinac

Por Cristian Mora
Vida silvestre
El Sinac recordó que la extracción y tenencia de fauna silvestre está prohibida en Costa Rica y puede acarrear sanciones administrativas y penales. (Sinac/Cortesía)







Vida silvestreSinacMinae
