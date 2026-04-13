El País

¿Es donante de órganos? Así funcionará el nuevo registro del TSE en las cédulas

El TSE permite indicar si es donante de órganos al tramitar la cédula; menores también podrán registrarlo con autorización de sus responsables legales.

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Por Yucsiany Salazar
Primer plano de una persona sujetando su cédula de identidad costarricense sobre una mesa, en referencia al nuevo cobro por reposición del documento
El TSE incorporó la decisión sobre donación de órganos en el trámite de la cédula. (Archivo LN/Archivo LN)







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CédulaTSEDonante de órganos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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