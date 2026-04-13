¿Es donante de órganos? Así funcionará el nuevo registro del TSE en las cédulas

El TSE incorporó la decisión sobre donación de órganos en el trámite de la cédula.

Los costarricenses podrán decidir si desean ser donantes de órganos desde el momento en que tramiten su cédula de identidad o la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).

Según informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) esta medida responde a lo establecido en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos N.° 9222. Antes, esta decisión únicamente se registraba al tramitar la licencia de conducir.

A partir de este lunes 13 de abril, cada persona que solicite su documento de identidad deberá indicar si desea donar órganos o tejidos (córneas, piel y huesos), si no desea hacerlo o si prefiere no responder.

Esta información quedará resguardada por el TSE y será remitida al Ministerio de Salud, entidad encargada de administrar el registro nacional de donantes.

Eso sí, el dato no aparecerá visible en la cédula. En su lugar, estará vinculado a un código QR ubicado en la parte posterior del documento, al que solo podrán acceder autoridades de salud autorizadas bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad.

En el caso de los menores de edad, la decisión deberá ser indicada por el padre, madre o responsable legal al momento de gestionar la TIM. Si el trámite no se realiza con alguno de ellos, no se podrá incluir la voluntad sobre la donación.

La decisión sobre donar órganos quedará vinculada a un código QR en la cédula, accesible solo para autoridades de salud. (Cortesía TSE/Cortesía TSE)

Además, las personas podrán modificar su decisión cada vez que renueven su documento de identidad, actualización que se reflejará de inmediato en el sistema y será comunicada al Ministerio de Salud.

Mientras que, los costarricenses que residen en el extranjero también podrán manifestar su voluntad por medio de los mecanismos habilitados por el Ministerio de Salud, a través de sus plataformas digitales, o al gestionar su documento de identidad en el consulado respectivo.

Las autoridades destacaron que la donación de órganos y tejidos permite salvar vidas y mejorar la calidad de vida de pacientes, mediante procedimientos como trasplantes o tratamientos médicos especializados.

“En el caso de los tejidos y su donación, también contribuyen de forma importantísima en la salud humana; por ejemplo, las córneas pueden devolver la vista, la piel puede utilizarse en el tratamiento de personas con quemaduras y los huesos en cirugías reconstructivas”, indicó el TSE.