El País

Enjoys Hotels embarga bienes y salario a otro generador de contenido, quien denunció posible daño ambiental en playa Panamá

Se trata del segundo divulgador de contenido a quien se le dicta un embargo por declaraciones sobre proyecto en bahía Papagayo

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas

El Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil, del Primer Circuito Judicial de Alajuela, ordenó un embargo preventivo contra un segundo generador de contenido, a solicitud de la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., que tiene terrenos del Estado, en concesión, en playa Panamá, en Guanacaste.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Enjoy Hotels & ResortsEmbargoBahía PapagayoPlaya PanamáBLP AbogadosProyecto turístico Bahía PapagayoJavier Adelfang
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.