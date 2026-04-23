Encuesta Idespo: seguridad recibe la peor nota para desempeño de Rodrigo Chaves y es principal problema de Costa Rica

La seguridad ciudadana obtiene la nota más baja del gobierno y concentra la principal preocupación de la población, según el Idespo.

La seguridad ciudadana es el área peor valorada de la administración de Rodrigo Chaves, con una calificación de 4,69 de 10 puntos, y además es señalada como el principal problema de Costa Rica, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

El estudio consultó a la población sobre la labor del gobierno en distintas áreas, en una escala de 1 a 10. Los resultados muestran que ninguna de las áreas evaluadas alcanza una nota superior a 7.

Las calificaciones más altas se concentran en economía (6,89), infraestructura (6,69) y educación (6,06). En contraste, los puntajes más bajos corresponden al combate a la pobreza y a la corrupción, ambas con 5,46, así como al combate a la violencia contra las mujeres (5,14) y la seguridad ciudadana (4,69).

La percepción sobre la situación actual de seguridad en el país es mayoritariamente negativa. Un 64,8% de las personas encuestadas la califica como mala o muy mala, frente a un 22,7% que la considera buena o muy buena, mientras que un 12,3% la evalúa como regular.

Además, más de la mitad de la población (54,6%) considera que la seguridad ha empeorado en el último año. Por el contrario, un 26,7% cree que ha mejorado y un 18,3% señala que se mantiene igual.

Principal problema de Costa Rica

Por otra parte, al consultar a las personas sobre el principal problema que enfrenta el país, la seguridad aparece como la principal preocupación.

Un 65,8% de las personas encuestadas la señala como el mayor desafío nacional. A considerable distancia, un 14,4% mencionó problemas relacionados con la economía, mientras que un 13,5% apuntó a la gestión política y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Respecto a la consulta de si el gobierno tiene la capacidad de resolver el problema de seguridad, el estudio encontró opiniones divididas.

Un 33,9% considera que el Ejecutivo tiene mucha capacidad, mientras que un 31,7% opina que tiene poca. Además, un 17,3% señala que posee alguna capacidad, frente a un 9,1% que afirma que no tiene ninguna. Un 6,7% indica que no tiene ni mucha ni poca capacidad.

Los datos forman parte del informe Percepción de la población costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno. La encuesta se realizó entre el 10 y el 14, y del 16 al 18 de marzo de 2026, mediante entrevistas telefónicas a personas costarricenses o extranjeras nacionalizadas, mayores de 18 años y usuarias de telefonía celular en el país.

En total, se aplicaron 710 entrevistas completas. El estudio tiene un margen de error de 3,7 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.