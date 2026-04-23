El País

Encuesta Idespo: seguridad recibe la peor nota para desempeño de Rodrigo Chaves y es principal problema de Costa Rica

Un 64,8% de la población califica la situación en seguridad como mala o muy mala; opiniones sobre la capacidad del Ejecutivo para resolverla están divididas

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Por Cristian Mora
La Reforma, visita de Rodrigo Chaves
La seguridad ciudadana obtiene la nota más baja del gobierno y concentra la principal preocupación de la población, según el Idespo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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