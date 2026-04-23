Política

Encuesta Idespo-UNA: Rodrigo Chaves cierra su mandato con nota de 6,7 puntos de 10

A tres semanas de dejar el poder, la nota al mandatario Rodrigo Chaves cae ligeramente respecto a noviembre; infraestructura lidera como principal logro, pero casi el mismo porcentaje afirma que no hubo ninguno

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Por Cristian Mora
Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
04/03/2026. Casa Presidencial. Conferencia de prensa luego del Consejo de Gobierno con la participación del presidente de la República, Rodrigo Chaves, la ministra de la Presidencia y presidente electa de la República, Laura Fernández, y resto del gabinete. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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