Encuesta Idespo-UNA: Rodrigo Chaves cierra su mandato con nota de 6,7 puntos de 10

04/03/2026. Casa Presidencial. Conferencia de prensa luego del Consejo de Gobierno con la participación del presidente de la República, Rodrigo Chaves, la ministra de la Presidencia y presidente electa de la República, Laura Fernández, y resto del gabinete. Foto: Rafael Pacheco Granados

A tres semanas de dejar el poder, la calificación promedio otorgada a la labor del presidente Rodrigo Chaves se ubicó en 6,7 puntos en marzo de 2026, por debajo del 7,03 registrado en noviembre de 2025, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

Los datos forman parte del informe Percepción de la población costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno. La encuesta se realizó entre el 10 y el 14, y del 16 al 18 de marzo de 2026, mediante entrevistas telefónicas a personas costarricenses o extranjeras nacionalizadas, mayores de 18 años y usuarias de telefonía celular en el país.

En total, se aplicaron 710 entrevistas completas. El estudio tiene un margen de error de 3,7 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

A las personas encuestadas también se les consultó sobre el principal logro de la Administración Chaves Robles. La infraestructura pública encabeza las respuestas, con un 14,8%, seguida muy de cerca por quienes consideran que el gobierno no tiene ningún logro, con un 14,5%.

Un 12% de los consultados identificó el combate a la corrupción como el principal avance de la actual administración, mientras que un 13,6% afirmó no recordar o no poder señalar algún logro. Por su parte, un 11,4% mencionó la estabilidad económica y un 11,1% destacó las acciones en materia de seguridad.

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