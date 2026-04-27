Encuentran sin vida a hombre arrastrado por el río Chirripó en Pococí

Operativo de búsqueda este domingo en el río Chirripó. Más de 10 cruzrojistas participan en las labores de búsqueda del hombre en la zona afectada.

La Cruz Roja Costarricense confirmó este domingo el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que había sido arrastrado por la corriente en el río Chirripó, en el sector de Ticabán, Pococí, en Limón.

Según el reporte de los equipos de emergencia, el cuerpo fue encontrado dentro del cauce del río durante las labores de rastreo que se mantenían en la zona. Una vez ubicado, se procedió a coordinar su extracción hacia un punto seguro para facilitar el trabajo de las autoridades.

En el lugar permanecieron unidades de rescate realizando maniobras para recuperar el cuerpo, debido a las condiciones del terreno y la fuerza del caudal del río, lo que dificultó las labores durante la búsqueda.

El incidente se reportó alrededor de la 1:00 p. m. en el sector entre Guápiles y Ticabán, cuando testigos alertaron a la Cruz Roja sobre un accidente acuático.

El caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la investigación de lo ocurrido.