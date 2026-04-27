El País

Encuentran sin vida a hombre arrastrado por el río Chirripó en Pococí

La Cruz Roja desplegó ambulancias, vehículos operativos y una lancha para apoyar el rastreo.

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Por Libia Solano Meza
operativo de búsqueda este domingo en el río Chirripó
Operativo de búsqueda este domingo en el río Chirripó. Más de 10 cruzrojistas participan en las labores de búsqueda del hombre en la zona afectada. (Cortesía: La Cruz Roja Costarricense/Cortesía: La Cruz Roja Costarricense)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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